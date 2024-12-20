陳子豪10年約雛形曝光！中職史上最熱自由市場在今（20）日迎來討論高峰，據多家媒體報導指出，味全龍球團稍早與陳子豪達成合約共識，雙方簽下10年合約，總值達1億3,000萬。根據專欄作家王翊亘的消息指出，該紙合約共以前、中、末段分成3階段，首階段的月薪差距是影響最終決定的關鍵，且針對球員、球隊間的權益在各階段都有滾動式的規定，最後的4年合約，仍保障月薪85萬。
兄弟提出籌碼曝光 味全合約分三階段
回顧中職過往歷史，僅有彭政閔和兄弟曾簽下10年合約，且該合約包含5年的選手約，以及5年的教練約，和陳子豪的狀況有所不同。據消息指出，該合約選擇權、逃脫條款，是中職首度有球團採用此模式，期望藉此增加球員、球團間簽約的彈性。
關於這份合約的細節，根據《NOWnews》專欄作家王翊亘消息指出，細節一共分成前、中、末段，前段將會保障球員薪資，球隊若發現表現不如預期，可買斷合約，回歸到聯盟制式合約狀態，技術性讓陳子豪成為自由球員，不受轉隊費限制。
接著來到中段，則是維持一定平均月薪，但球員若在高檔狀態，可跳出合約，以4年年資以上獲得2次自由球員資格，選擇執行FA。最後的末段，至少保障月薪85萬，球隊覺得表現不如預期；或是球員覺得想要發揮空間為主，雙方都有選擇買斷的權利。
另外，王翊亘也指出，中信兄弟認為，合約中後段陳子豪可跳出再拉高整體待遇，但其他球隊則是一開始就給予高額月薪，是最後陳子豪轉隊的關鍵。兄弟第一階段提出3+3年合約、第二階段提出3+4年合約，但最後未獲得球員青睞，中信兄弟認為，合約中後段陳子豪可跳出再拉高整體待遇，但其他球隊則是一開始就給予高額月薪。
🟡今年中職FA簽約狀況（時間擷至12月20日）：
⚾球員：朱育賢
簽約球隊：味全龍
合約年限和總薪資：4年總值約4800萬（推估）
⚾球員：陳韻文
簽約球隊：統一獅
合約年限和總薪資：5年總值上看4500萬（推估）
⚾球員：張育成
簽約球隊：富邦悍將
合約年限和總薪資：3.5年總值9250萬元
⚾球員：詹子賢
簽約球隊：中信兄弟
合約年限和總薪資：5年總值4800萬元（推估）
⚾球員：陳子豪
簽約球隊：中信兄弟
合約年限和總薪資：10年總值破億元（據傳）
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回顧中職過往歷史，僅有彭政閔和兄弟曾簽下10年合約，且該合約包含5年的選手約，以及5年的教練約，和陳子豪的狀況有所不同。據消息指出，該合約選擇權、逃脫條款，是中職首度有球團採用此模式，期望藉此增加球員、球團間簽約的彈性。
關於這份合約的細節，根據《NOWnews》專欄作家王翊亘消息指出，細節一共分成前、中、末段，前段將會保障球員薪資，球隊若發現表現不如預期，可買斷合約，回歸到聯盟制式合約狀態，技術性讓陳子豪成為自由球員，不受轉隊費限制。
接著來到中段，則是維持一定平均月薪，但球員若在高檔狀態，可跳出合約，以4年年資以上獲得2次自由球員資格，選擇執行FA。最後的末段，至少保障月薪85萬，球隊覺得表現不如預期；或是球員覺得想要發揮空間為主，雙方都有選擇買斷的權利。
另外，王翊亘也指出，中信兄弟認為，合約中後段陳子豪可跳出再拉高整體待遇，但其他球隊則是一開始就給予高額月薪，是最後陳子豪轉隊的關鍵。兄弟第一階段提出3+3年合約、第二階段提出3+4年合約，但最後未獲得球員青睞，中信兄弟認為，合約中後段陳子豪可跳出再拉高整體待遇，但其他球隊則是一開始就給予高額月薪。
🟡今年中職FA簽約狀況（時間擷至12月20日）：
⚾球員：朱育賢
簽約球隊：味全龍
合約年限和總薪資：4年總值約4800萬（推估）
⚾球員：陳韻文
簽約球隊：統一獅
合約年限和總薪資：5年總值上看4500萬（推估）
⚾球員：張育成
簽約球隊：富邦悍將
合約年限和總薪資：3.5年總值9250萬元
⚾球員：詹子賢
簽約球隊：中信兄弟
合約年限和總薪資：5年總值4800萬元（推估）
⚾球員：陳子豪
簽約球隊：中信兄弟
合約年限和總薪資：10年總值破億元（據傳）