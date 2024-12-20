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陳子豪10年約雛形曝光！中職史上最熱自由市場在今（20）日迎來討論高峰，據多家媒體報導指出，味全龍球團稍早與陳子豪達成合約共識，雙方簽下10年合約，總值達1億3,000萬。回顧中職過往歷史，僅有彭政閔和兄弟曾簽下10年合約，且該合約包含5年的選手約，以及5年的教練約，和陳子豪的狀況有所不同。關於這份合約的細節，根據《NOWnews》專欄作家王翊亘消息指出，細節一共分成前、中、末段，接著來到中段，則是維持一定平均月薪，但球員若在高檔狀態，可跳出合約，以4年年資以上獲得2次自由球員資格，選擇執行FA。兄弟第一階段提出3+3年合約、第二階段提出3+4年合約，但最後未獲得球員青睞，中信兄弟認為，合約中後段陳子豪可跳出再拉高整體待遇，但其他球隊則是一開始就給予高額月薪。⚾球員：朱育賢簽約球隊：味全龍合約年限和總薪資：4年總值約4800萬（推估）⚾球員：陳韻文簽約球隊：統一獅合約年限和總薪資：5年總值上看4500萬（推估）⚾球員：張育成簽約球隊：富邦悍將合約年限和總薪資：3.5年總值9250萬元⚾球員：詹子賢簽約球隊：中信兄弟合約年限和總薪資：5年總值4800萬元（推估）⚾球員：陳子豪簽約球隊：中信兄弟合約年限和總薪資：10年總值破億元（據傳）