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美國總統當選人川普（Donald Trump）將於明年1月20日宣誓就任美國總統，正式重返白宮，展開他的第二個總統任期，同時完成政治生涯東山再起的復仇之旅。接著根據《路透社》的整理報導，帶讀者一文看懂就職日完整流程。川普將於當地時間1月20日中午12點在美國國會大廈前宣誓就職，屆時可能會由美國最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）主持。川普隨後將發表就職演說，他已在接受採訪時透露，希望就職演說能夠振奮人心並促進人們團結。這標誌著與他第一次任期的就職演說不同，當時川普描述了一個經歷「美國浩劫」（American Carnage）後支離破碎的國家。即將卸任的拜登表示，他計畫參加就職典禮並見證權力交接。預計將有數千名沒有門票的觀眾湧入國家廣場（National Mall），通過大型螢幕同步觀看典禮。川普打破慣例，邀請多位外國領導人出席儀式。從歷史上看，這些外國領導人通常出於安全考慮不會親自出席，而是改派外交官代替。阿根廷總統米萊（Javier Milei）已表示將出席典禮，他是川普的堅定支持者。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）則說正在考慮參加。儘管有受邀，中國國家主席習近平預計不會出席。在國會大廈與國會領導人共進午餐後，川普將搭乘車隊沿著賓州大道（Pennsylvania Avenue）前往白宮，同行的還有軍隊、學校軍樂隊、花車和公民團體等等。新總統和他的嘉賓隨後將在檢閱台上觀看遊行的其餘部分。川普已揚言要在就職第一天簽署25項行政命令，這些命令不需要國會批准，以尋求推翻前朝拜登政府的許多政策。預計川普將給予移民官員更大的自由來逮捕非法移民，即使這些移民沒有犯罪紀錄；同時向美墨邊境派遣更多部隊，並再次啟動邊境牆的建設。此外，川普也將簽署一些關於經濟的行政命令，包括推動增加能源產量，落實川普競選期間常喊的「鑽探」宣言。川普也可能發布特赦，對涉及2021年美國國會大廈動亂的被告實施第一波赦免。當晚，華盛頓各地將舉行一系列就職慶典，川普可能會選擇參加其中一些活動。這些官方活動由川普的就職委員會資助，該委員會由川普的長期盟友房地產開發商威特科夫（Steve Witkoff）和前美國參議員洛夫勒（Kelly Loeffler）擔任主席。亞馬遜和臉書母公司Meta等大企業均有向就職委員會捐款，川普2017年的首次就職典禮籌集了創紀錄的1.067億美元，而這次就職典禮的募款金額，則還要等聯邦選舉委員會確認。