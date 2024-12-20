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▲《LAST MILE：全面引爆》以物流為主軸，帶出許多社會議題與人性問題。（圖／LAST MILE X）

▲▼片中，下屬阿部貞夫（下）面臨違背原則的高層藤岡靛（上）判斷，陷入左右為難。（圖／LAST MILE X）

▲《LAST MILE：全面引爆》12月20日在台上映。（圖／車庫娛樂）

滿島光不再是初戀女神！她在主演的大片《LAST MILE：全面引爆》（又譯：《最後的里程》）裡飾演購物網站「DAILY FAST」物流中心負責人，邏輯清晰又很懂得股市操盤，替公司解決危機還賺進不少錢，一改她在Netflix《First Love 初戀》中柔弱、好說話的形象！《LAST MILE：全面引爆》也在今（20）日全台上映，《NOWnews今日新聞》為讀者整理不暴雷的劇情介紹，讓大家來認識這部在日本大賣59.1億日圓（約台幣12.3億元）票房的滿島光最新神作！這是一部以日本的「物流」為題材呈現的懸疑電影，故事圍繞一家全球最大的購物網站「DAILY FAST」的日本分公司，在黑色星期五前夕發生一連串包裹爆炸事件而讓全日本陷入恐慌。剛上任的物流中心負責人舟渡艾蓮娜（滿島光 飾）必須和團隊經理梨本孔（岡田將生 飾）共同收拾這前所未有的局面。這部作品結合了社會議題與緊張的懸疑情節，將高壓工作環境下的倫理挑戰和人性掙扎通通放大檢視，並揭露企業因利益驅使而掩蓋真相的黑暗與現實面，包含上層的壓榨與員工不平等待遇、咎責過失踢皮球、夾在高層跟下屬之間的左右為難等，最後也難逃人際關係中的信任與背叛，隨著主角艾蓮娜一步步揭開真相，觀眾也自然被帶入複雜的故事，感同身受。片中，飾演高層領導者的五十嵐道元（藤岡靛 飾），角色設定是個舉止優雅、不露破綻、無論處於何種情況都能保持冷靜的人，不過他有多冷靜優雅，就有多冷酷無情；電影的特別之處就在於，將物流輸送帶的「不停運轉」視為工作上的最高效率與原則，同時比喻成缺乏人性的一面，這樣的工作環境下，就能自動將人性的情感當成是「多餘的負擔」，畢竟被各種感情牽制，都有可能出現不同的判斷與人為錯誤，與其如此，還不如將自己的內心也納入物流系統的一部分。故事的當前生活，正是因為物流業的正常運轉而得以維繫，我們的社會理所當然的期望自己需要的商品能如願送達，然而這套系統的運行者卻是缺乏人性的人，也就是五十嵐道元的縮影，處於夾在中間「人間清醒」的滿島光，努力以自己的能力來解決上司、下屬的各個困境；編劇巧妙的以物流輸送方式帶出職場上的各種問題，新穎題材讓電影甫上映就受到熱烈討論，《LAST MILE：全面引爆》也創下59.1億日圓（約台幣12.3億元）的亮眼票房，使得滿島光繼《First Love 初戀》之後，代表作再添一筆。至於為何採用這個題材，導演塚原亞由子對此解釋，是在新冠肺炎疫情之後，大家對於網路購物越來越依賴，她意識到如果沒有物流業者在運送貨物，到處都會產生巨大的恐慌，醫院患者的性命也可能會受到威脅，「如果物流因為炸彈事件而停止的時候會怎麼樣……我對此一直都很好奇。」而《LAST MILE：全面引爆》裡的恐怖攻擊是發生在西方的購物節「黑色星期五」期間，網路購物將更加熱絡，還能透過電影一窺物流公司的樣貌。類 型：社會議題、懸疑導 演：塚原亞由子編 劇：野木亞紀子語 言：日文片 長：128分鐘主 演：滿島光（飾演：舟渡艾蕾娜）岡田將生（飾演：梨本孔）藤岡靛（飾演：五十嵐道元）中村倫也（飾演：山崎佑）上映日：2024年12月20日（台灣）