我是廣告 請繼續往下閱讀

來自大馬熱帶雨林的紅毛猩猩在俄羅斯的莫斯科動物園中表演洗衣服和洗碗，引發遊客駐足觀賞和討論，由於這隻紅毛猩猩洗衣服的舉動過於熟練，許多人笑稱：「是工讀生穿布偶裝假扮動物吧？」根據《美聯社》報導，在本月16日拍攝的紅毛猩猩洗衣服影片在網路上發酵，莫斯科動物園園長斯韋特蘭娜‧阿庫洛娃（Svetlana Akulova）受訪時說，「這些聰明的靈長類動物在擦洗衣服和塑膠盤子時模仿人類的行為，讓人們十分驚嘆，牠們跟觀眾們一起度過一個愉快的晚上。」紅毛猩猩起源於印度尼西亞和馬來西亞的熱帶雨林，其在馬來語和印尼語叫做Orang utan，意為「森林中的人」，經過科學調查證實紅毛猩猩和人類的基因相似度高達97％，這使得紅毛猩猩時常會有近似於人類的舉動。不過全球的紅毛猩猩數量正在急遽下降，紅毛猩猩的數量每天減少約25隻，原因是森林家園的面積日漸縮減，生態豐富的原始雨林變成油棕樹種植園並生產棕櫚油，讓牠們的生存機會岌岌可危。