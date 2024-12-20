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▲舞古賀MINI鍋物12月21日起供應「香麻綠環聖誕鍋」，並推出只要憑張惠妹大巨蛋演唱會門票，消費一份香麻綠環聖誕鍋，可免費獲贈一份日式昆布鍋。（圖／舞古賀提供）

▲樂天小香港等三品牌將推出飲品買一送一活動。（圖／取自樂天小香港臉書）

▲「阿密·特調」限定5天有買一送一優惠。（圖／COZY TEA御私藏提供）

▲為搶攻演唱會商機，國聯大飯店1樓的「板石Lounge & Bar」提供了冠軍牛肉麵等菜色，憑台北大巨蛋演唱會票根還可享用餐88折。（圖／國聯大飯店提供）

▲BHC炸雞也推出憑張惠妹演唱會門票，享有指定飲品買一送一優惠。（圖／記者葉盛耀攝）

▲勝勢豬排推出完成任務後即可兌換限量「腰內豬排」1塊活動。（圖／取自勝勢豬排臉書）







張惠妹大巨蛋演唱會將於今（21）天登場共將演唱5天，多家餐飲品牌都推出優惠，舞古賀MINI鍋物限定11天推出只要秀出張惠妹演唱會門票，點「香麻綠環聖誕鍋」獲贈一份日式昆布鍋，等於買一送一。另外手搖飲品牌COZY TEA御私藏、樂天餐飲集團三品牌也推出飲品買一送一。《NOWnews今日新聞》整理六家優惠資訊一次看。位於誠品松菸B1的舞古賀MINI鍋物，推出「香麻綠環聖誕鍋」，以綠色香菜圍成一圈，中間再以紅色辣椒搭配，帶出聖誕氣氛。推出12月21日～12月31日內只要憑張惠妹大巨蛋演唱會門票，消費一份香麻綠環聖誕鍋（原價288元），可免費獲贈一份價值198元日式昆布鍋，等於買一送一，每張票限購一組，每天限量20組，午晚餐各10組。樂天餐飲集團推出飲料買一送一，且集團旗下三大品牌全門店適用，12月21日、22日、28日、29日、31日演唱會當日出示張惠妹《2024 ASMR Maxxx世界巡迴演唱會》門票，即享門市指定飲品買一送一。優惠說明如下：：常銷飲料「洛神烏梅」或「馬蹄竹蔗水」買一送一，可混搭以上兩款飲品，限內用、贈送品項需收服務費。：「冰鎮酸梅汁」買一送一，內用外帶不限、贈送品項需收服務費。：「港式凍檸茶」買一送一，內用外帶不限、贈送品項需收服務費。而位於大巨蛋B2的手搖飲品牌COZY TEA御私藏，也順勢推出精心調配的莓果口味茶飲新品「阿密·特調」，只在阿妹演唱會舉辦的五天販售，同時推出好康活動，歌迷只要憑演唱會門票購買阿密·特調可享買一送一，並贈送阿妹應援貼紙一張。「阿密·特調」是以莓果青茶為基底，再加入滑Q香甜的荔枝凍，頂端還有一層綿密細緻的草莓奶蓋，整體口感豐富散發莓果香，每杯售價90元，僅在COZY TEA御私藏大巨蛋店獨家販售，限定販售日期12月21、22、28、29、31日，歌迷只要在這五天出示阿妹大巨蛋演唱會門票購買「阿密·特調」即可享買一送一（售完為止），並獲贈一張阿妹應援貼紙，數量有限。位在大巨蛋對面的國聯大飯店，1樓的「板石Lounge & Bar」提供了冠軍牛肉麵、蟹粉拌麵、蔥開煨麵等單點麵食選項，方便粉絲縮短用餐時間，單點每份260元+10%起，提供消費者便利的用餐選擇，來搶賺演唱會商機，憑台北大巨蛋演唱會票根還可享用餐88折優惠，優惠至12月31日。橘焱胡同旗下「BHC炸雞」與「星胡同」同步於演唱會五天包含12月21、22、28、29、31日，推出優惠。BHC炸雞將有憑張惠妹演唱會門票，可享指定飲品買一送一。星胡同也是憑張惠妹演唱會門票，12月31日以前都享有套餐免費升級「日本A5和牛板腱牛排」優惠。位於花園綠廊B2的勝勢日式豬排大巨蛋店，自12月25日至28日、12月30日至1月1日推出內用消費套餐，和服務人員索取活動舉牌拍照上傳IG限動，標註勝勢豬排IG官方帳號(katsusei.tw)，完成後出示相關畫面即可兌換限量「腰內豬排」1塊（價值60元）。每日限量30份，共計活動7日送出210份腰內豬排，限內用。