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▲冬至晚睡容易陽氣下降、陰氣旺盛，導致氣場欠佳，會影響來年運途。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲冬至建議紅白湯圓一起吃，可以陰陽調合旺5年。（圖／記者葉盛耀攝）

明（21）日為一年一度的冬至節氣，命理專家小孟老師指出，冬至又稱冬節，是北半球中一年黑夜最長、白天最短的日子，古人認為有陽氣初始的狀態，比起過年還重要，因此家家戶戶會在冬至送禮、飲酒作樂、祭拜祖先。他也列出冬至6個禁忌及8個習俗，包含湯圓必須吃雙數、不宜熬夜等，提醒大家必須注意。冬至氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力過於充沛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至在古代人來說為鬼節，建議晚上21時後不要外出，外出可攜帶鹽巴。因為冬至氣溫低寒，若媳婦回娘家路途遙遠，途中可能會感冒傳，進而傳染給家中長輩。冬至相當寒冷，太晚入睡容易陽氣下降、陰氣旺盛，導致氣場欠佳，冬至又有小過年的意涵，冬至吃湯圓一定要雙數，不可以是單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿，成雙成對，又可以添歲又添福。冬至為節氣變化之日，情人朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。📍冬至大多會在白天祭拜神明、祖先、地基主，原因是為了感謝神靈過去一年的辛苦護持，祈盼來年再多加幫忙保佑。供品：三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯。紙錢：拜神明使用刈金、壽金、地公金；拜祖先使用刈金或銀紙都可以。📍冬至吃湯圓代表圓滿如意，單身者可旺桃花，想要求財者會出現財富圓滿如意，人際上也會人事滿滿，家庭上也會家庭和樂幸福美滿，另外民間有「吃了湯圓大一歲」之說，因此讓小孩吃湯圓，也等於小孩大了一歲有添歲的意涵。📍冬至吃水餃可以旺財富，因為餃子象徵財寶，吃下後能讓你財氣飽滿，招財進寶。📍冬至吃豬腳麵線能去穢氣煞氣，還能延壽破除太歲。📍冬至後代表陽氣的開始，也象徵新的氣息，因此吃年糕吃的甜甜的好過冬，也代表又一年的開始。📍古人在冬至會有晚輩買鞋子送給舅舅與姑姑，演變到現今，成了舅舅與姑姑送鞋給外甥、侄兒，代表幫晚輩添衣如同添歲。📍冬至黑夜較長也較冷，因此適合冬令進補，古人會在這一天燉羊肉或煮麻油雞湯來喝。📍南宋時民間有「冬至餛飩夏至麵」的俗諺。代表冬至為白天較短夜較長，隔天恢復正常白天長夜晚短，有混沌初開的意謂，如同盤古開天闢地祝賀大地初始，也代表惡運結束，好運將來。