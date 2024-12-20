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▲蔡阿嘎願意用「不還錢的前員工」10年壽命換天晴。（圖／翻攝自蔡阿嘎Threads）

▲蔡阿嘎指出蘿拉詐財至今過去半年，一毛錢都沒還出來。（圖／蔡阿嘎 YouTube）

網紅蔡阿嘎與老婆二伯近來砸下千萬舉辦路跑，並邀請多組歌手開唱，其中包括畢書盡、郭靜、怕胖團以及旺福樂團等等，而最近寒流來襲，時常下雨，隨著活動時間將至，蔡阿嘎在社群平台發文，為了祈求活動順利進行，「願意用欠債不還錢的前員工的10年壽命來換。」讓網友笑翻。蔡阿嘎砸重金辦「hahababy 擁抱點點聖誕路跑RUN」路跑，即將在明（21）日開跑，還邀請當紅歌手開唱，只是最近天空不作美，蔡阿嘎昨在Threads上PO出天氣預報，明天下雨機率很高，氣溫也只有約15度，最高不超過17度，為了讓路跑順利進行，蔡阿嘎幽默寫下，「我願意用欠債不還錢的前員工的10年壽命來換！萬事拜託了！」蔡阿嘎的文一PO出，就引來大批網友留言，有人可以建議他燒烏龜，還有人問，「怎麼不把10年改成剩下的壽命呢？」其他網友回覆，「這樣子就沒機會還錢了！」蔡阿嘎今年六月大動作切割資深員工蘿拉，控訴對方利用AB合約詐財，不法金額高達8位數，11月時，蔡阿嘎再度發聲，指蘿拉以AB合約捲款潛逃後一再拖延還款：「事發至今已經過半年的時間，您在還款的部分一再拖延，提不出一個像樣的還款計畫，至今連一毛都不法所得都沒有主動規還。」更痛批蘿拉搞消失，讓人傻眼：「就像人間消失一樣的行為，令人無法苟同。」