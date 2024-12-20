我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有媒體在新聞中將組頭名字誤植為高雄鋼鐵人總教練邱大宗，鋼鐵人球團發明要求該媒體「澄清、更正並立即道歉」。（圖／高雄鋼鐵人FB）

前SBL狀元「阿飛」施顏宗、年度助攻王陳奕綸日前涉嫌打假球，該案今天偵查終結，檢方以2人違反運動彩券發行條例提起公訴，但有媒體在新聞中將邱姓組頭名字誤植為高雄鋼鐵人總教練邱大宗，鋼鐵人球團發明要求該媒體「澄清、更正並立即道歉」。高雄鋼鐵人發聲明表示，針對今(20)日ETtoday新聞雲記者邱中岳對SBL假球風波報導「SBL職籃假球風波！ 『1場拿3萬』球星施顏宗、陳奕綸起訴」，其中新聞內容將組頭「邱繼緯」誤植為「邱大宗」，造成社會大眾對於總教練邱大宗及高雄鋼鐵人名譽影響，球團在此要求ETtoday新聞雲以同樣版面澄清、更正並立即道歉，為維護總教練邱大宗及球團名譽，對於該未經核實的報導嚴加譴責外，並保留法律追訴權。隨後該媒體也發表道歉聲明，「對於此次疏失，我們已立即進行內部檢討，並將加強校對流程，確保未來報導的準確性，避免類似錯誤再次發生。在此，謹向邱大宗先生致上最誠摯的歉意，並感謝各位讀者的理解與包容。」