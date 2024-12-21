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▲張惠妹演唱會準備許多驚喜，粉絲千萬不要錯過。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹寵粉無極限，這次大巨蛋演唱會還要送粉絲「專屬紀念品大禮包 」。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹這次台北大巨蛋演唱會歌單至少一半是新的，粉絲可當成全新的演出來看。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）今（21）日將正式登上台北大巨蛋舞台，預計和粉絲一路嗨到跨年，已經有不少歌迷迫不及待跑到大巨蛋場外聽漏音。《NOWnews今日新聞》也特別替讀者整理張惠妹行前攻略，可以先預習演唱會3大亮點，以及可能歌單。另外，要特別注意的是交通資訊，尤其演唱會的跨年場次散場時，還會碰上台北跨年晚會的人潮，因此粉絲一定要先做好準備。張惠妹首次登上大巨蛋，為了讓進場的觀眾收穫滿滿，她特別大手筆準備了免費的「專屬紀念品大禮包」，內含互動的彩帶、手扇、螢光棒、場刊等紀念品，驚喜的是場刊封面5天都不一樣，相當值得粉絲收藏。張惠妹旗下品牌MEIGHT.O.NINE也正式宣布，將在松山文創園區打造「ASMR Maxxx演唱會周邊快閃店」，開賣限時限量的周邊商品。在演唱會期間，台北漢來大飯店將整層樓打造成ASMR宇宙，推出「ASMR主題房型」，從電梯開門到房間滿滿ASMR演唱會相關裝飾，讓粉絲在演唱會上釋放能量後，回到房間還能維持激情和熱度。雖然這次演唱會是「ASMR」演唱會的升級版，不過張惠妹這次仍破天荒請了3位設計師，打造全新26套華服，這次演唱會除了彩排之外，張惠妹特別留在大巨蛋試穿衣服，就是希望將演唱會的聲光效果以及視覺效果調整到最好，絕對不讓這次演唱會留下遺憾。提到張惠妹不得不提的就是就是多首嗨歌，像是〈姐妹〉、〈Bab boy〉、〈開門見山〉等，還有經典歌曲〈三天三夜〉。張惠妹開唱時喜歡粉絲站起來跟著一起嗨，因此歌迷的體力也千萬不能太差，以免到時候無法跟著嗨起來。另外，慢歌也要練，張惠妹每次唱到情歌〈人質〉、〈聽海〉、〈連名帶姓〉時，現場歌迷總是忍不住跟著一起合唱，她不時也會玩小遊戲，和粉絲互換身分，由歌迷大合唱，而她則化身為「和聲小天使」，若是對張惠妹的歌曲不夠熟悉，可能就會錯過這個樂趣。而這次張惠妹這次大巨蛋的歌單也是許多歌迷好奇的重點，由於這次「ASMR Maxxx演唱會」是「ASMR演唱會」的升級版，因此參考先前台北場和高雄場的歌單，可以看到〈開門見山〉、〈偏執面〉、〈好膽你就來〉、〈姐妹〉、〈聽海〉、〈三天三夜〉、〈Bab boy〉、〈連名帶姓〉、〈渴了〉、〈彩虹〉等，都是不可缺少的經典歌曲。不過經紀人陳鎮川透露，這次歌單和先前的場次修正了50%以上，幾乎可以當成全新的演出來看待。另外，有粉絲聽到張惠妹彩排開唱〈愛什麼稀罕〉、〈聽你聽我〉，先前張惠妹釋出的彩排畫面則聽到〈傲嬌〉，因此還是建議粉絲行前多練幾首歌比較有保障。張惠妹5場演唱會預估共有20萬名粉絲前往，每場都有4萬人左右，屆時大巨蛋附近一定會湧入眾多人潮，雖然大巨蛋設有地下停車場，但為避免交通堵塞，仍建議粉絲搭乘大眾交通運輸工具進出。📍公車搭乘忠孝幹線、202、232快速公車、299、600、台北市觀光巴士紅線、212夜間公車、919至「捷運國父紀念館站(忠孝)」站下車，步行1分鐘即可抵達演唱會現場。📍捷運搭台北捷運板南線（藍線）至「國父紀念館」站下車，從5號出口出站也可步行抵達演唱會現場。張惠妹12月31日跨年場由於碰到台北市跨年晚會，因此需要額外注意，；為配合市府散場分流，北捷日前也公布好康，，光復南路（忠孝東路至市民大道）東側也可搭乘免費接駁公車，接往捷運綠線的南京三民站，因此同樣建議粉絲搭乘大眾運輸交通工具。