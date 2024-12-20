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▲追星人募資的卡車抵達濟南路。（圖／記者李政龍攝，2024.12.20）

▲追星人募資的卡車抵達濟南路。（圖／記者李政龍攝，2024.12.20）

為阻擋選罷法等案闖關，民眾今（20）日一早在立院場外集結，「追星人」也前往參戰，因不滿日前被國民黨助理嘲諷是瘋子，「追星人」甚至發起「卡車募資」，而卡車下午也抵達濟南路口，讓現場民眾超嗨；截至下午3時30分左右，主辦單位宣布現場突破萬人。民團日前在國民黨中央黨部前面舉辦「冬季青鳥在台北，濫權立委究責會」，「追星人」舉著各團的手燈參戰，卻被國民黨立委徐巧芯的助理謝克洋譏諷是瘋子，相關影片在社群平台瘋傳，讓追星人炸怒，甚至發起「卡車抗議」集資。募資的卡車下午抵達濟南路參戰，上面打上「追星人瘋起來，就沒賣國賊們什麼事了」、「手燈是我自己買的」、「民主必須用力維護，追星才能成為日常」等語。截至下午3時30分左右，主辦單位宣布現場突破萬人，現場也不斷高喊五訴求，包含回復國會合議制之民主秩序；退回《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》三大惡法；傅崐萁總召下台；藍白莫作傅隨跟班；賴總統出面協調口號。