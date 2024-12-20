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▲「台灣巨砲」陳金鋒今天也出席擔任頒獎人。（圖／］陳云茹攝）

▲28歲的台灣拳擊手林郁婷在女子57公斤級決賽，無懼場外流言蜚語，勇奪台灣史上首面奧運拳擊金牌，今天獲得最佳女運動員獎。她表示能和教練曾自強一起完成奧運夢，自己非常榮幸。（圖／記者陳云茹攝）

▲李洋、王齊麟本屆巴黎奧運奪金，完成2連霸，也獲得了本屆最佳運動團隊獎。（圖／記者黃建霖攝）

▲高承睿這次從郭冠宏、陳柏諺另外兩位桌球好手，及田徑小將江靜緣、射箭新星風佑築中脫穎而出。他感謝評審和家人的鼓勵和肯定，體育署、國訓中心、桌協等單位的贊助和支持。（圖／記者陳云茹攝）

教育部體育署公布113年體育運動精英獎今（20）日公布「最佳男運動員獎」、「最佳女運動員獎」、「最佳教練獎」、「最佳運動團隊獎」、「最佳新秀運動員獎」及「最佳運動精神獎」等6獎項入圍名單，今天下午於臺北文創會所舉行頒獎典禮，分別由林郁婷（最佳女運動員）、李洋／王齊麟（最佳運動團隊獎）、唐嘉鴻（最佳男運動員獎）、曾自強（最佳教練獎）、高承睿（最佳新秀運動員獎）、程銘志（最佳運動精神獎）。2024年巴黎奧運會，台灣選手創下2金5銅，獎牌數榮登史上次佳紀錄；緊接著2024年巴黎帕拉林匹克運動會，亦奪得3銀2銅，大幅突破上屆東京帕運1面銅牌的成績。113年體育運動精英獎收件共126件，被推薦選手皆具有優異成績，更在國際賽事上大放異彩。今年榮獲精英獎「特別獎」是霹靂舞孫振選手，霹靂舞首次成為奧林匹克運動會正式項目，而孫振以總排名第10名搶下奧運門票，成為中華隊史上首位霹靂舞選手，別具意義。孫振從11歲因電影愛上街舞，投入霹靂舞的世界至今14年，孫振說：「嘻哈文化是我的精神、霹靂舞是我的全部！」，巴黎奧運雖然無緣8強，但已為臺灣街舞寫下新的歷史；緊接著在巴黎奧運後，孫振的爆發力於Outbreak Europe大賽奪下第一個世界冠軍頭銜。孫振全心投入將臺灣的元素融入霹靂舞，設計台客舞、喝珍奶橋段、藍白拖點子等融入舞蹈，誓言透過霹靂舞讓世界看見臺灣。「終身成就獎」經評審激烈討論後，決定由82歲李武男先生榮獲這份殊榮。李武男先生投入拳擊運動超過一甲子，自選手退役後擔任拳擊協會理事長，多年來推動多項革新，除了從校園推動學生拳擊風氣、投入裁判及教練制度改革、搭建與國際拳擊協會友善關係，更積極爭取舉辦國際賽事等，只為了讓國內拳壇更好、更強。「亞洲貓王」唐嘉鴻去年2月遭逢阿基里斯腱撕裂傷，但他克服傷病低潮，復出拿下6面單槓金牌，最終在巴黎奧運上面臨調槓失誤、仍努力完賽，最終拿下一枚銅牌。今天也拿到了最佳男運動員獎的肯定。28歲的台灣拳擊手林郁婷在女子57公斤級決賽，無懼場外流言蜚語，勇奪台灣史上首面奧運拳擊金牌，今天獲得最佳女運動員獎。她表示能和教練曾自強一起完成奧運夢，自己非常榮幸。最佳教練獎由指導林郁婷拿下巴黎奧運拳擊金牌的曾自強教練獲獎，他個人也是連兩屆獲獎，致詞時特別感謝貴賓、媒體表達感謝，直言：「這應該是最後一次從體育署接過這個獎項，因為明年就改成運動部」。他指出政府政策的創新和落實，造福到教練、選手、後勤的醫療和球搜團隊，也特別致謝自己的弟子林郁婷，「忍得住誘惑，耐得住寂寞」，才能寫下里程碑。李洋、王齊麟本屆巴黎奧運奪金，完成2連霸，也獲得了本屆最佳運動團隊獎。王齊麟受訪時說，能連霸在奧運奪金的關鍵是「我們的心是一致的」，希望堅持和努力的精神可以影響更多人，讓更多人喜愛運動。王齊麟也表示最感謝的人還是李洋，雖然「麟洋配」拆夥，但他還是會繼續努力，為台灣爭取好成績。高承睿這次從郭冠宏、陳柏諺另外兩位桌球好手，及田徑小將江靜緣、射箭新星風佑築中脫穎而出。他感謝評審和家人的鼓勵和肯定，體育署、國訓中心、桌協等單位的贊助和支持。這次最佳運動精神獎入圍的有林郁婷（拳擊）、唐嘉鴻（體操）、陳念琴（拳擊）、程銘志（桌球），最終由我國帕運桌球好手程銘志獲獎。程銘志在今年9月餘「2024年第17屆巴黎帕拉林匹克運動會」桌球男子單打TT5級金牌戰，以11：5、7：11、11：7、7：11、9：11不敵挪威籍倫敦帕運金牌得主烏爾豪格（Tommy Urhaug），獲得銀牌，創下個人男單生涯。