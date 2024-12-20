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▲《LAST MILE：全面引爆》男女主角為滿島光、岡田將生（左）等大咖。（圖／LAST MILE X）

▲因為編劇野木亞紀子的關係，《MIU404》綾野剛（左）、星野源客串演出《LAST MILE：全面引爆》。（圖／LAST MILE X）

▲▼石原聰美（上圖左2）、窪田正孝（下）、松重豐（上圖右2）、井浦新（右）等一線演員，也是《LAST MILE：全面引爆》的配角。（圖／LAST MILE X）

▲《LAST MILE：全面引爆》的編劇，是撰寫《月薪嬌妻》的野木亞紀子。（圖／月薪嬌妻 X）

▲《LAST MILE：全面引爆》12月20日在台上映。（圖／車庫娛樂）

日本電影《LAST MILE：全面引爆》（又譯：最後的里程）今（20）日在台上映，除了有滿島光、岡田將生等2大主角，幕後團隊跟參演配角也都大有來頭，編劇是撰寫《月薪嬌妻》、《法醫女王》、《MIU404》的野木亞紀子，同時也是新垣結衣、星野源的「媒人」；導演塚原亞由子曾執導木村拓哉主演的《天才主廚餐廳》，2人今年再度合作拍電影《Grand Maison巴黎》；所以這部《LAST MILE：全面引爆》也自然結合「多重宇宙」讓星野源、石原聰美、窪田正孝、松重豐、綾野剛等人當「綠葉」，整部作品綜觀下來含金量滿滿，你絕對不要錯過！這是一部以日本的「物流」為題材呈現的懸疑電影，故事圍繞一家全球最大的購物網站「DAILY FAST」的日本分公司，在黑色星期五前夕發生一連串包裹爆炸事件而讓全日本陷入恐慌。剛上任的物流中心負責人舟渡艾蓮娜（滿島光 飾）必須和團隊經理梨本孔（岡田將生 飾）共同收拾這前所未有的局面。這部作品結合了社會議題與緊張的懸疑情節，將高壓工作環境下的倫理挑戰和人性掙扎通通放大檢視，並揭露企業因利益驅使而掩蓋真相的黑暗與現實面，包含上層的壓榨與員工不平等待遇、咎責過失踢皮球、夾在高層跟下屬之間的左右為難等，最後也難逃人際關係中的信任與背叛，隨著主角艾蓮娜一步步揭開真相，觀眾也自然被帶入複雜的故事，感同身受。《LAST MILE：全面引爆》的另一大特色，就是它與同樣由塚原亞由子、野木亞紀子打造的熱門日劇《法醫女王》、《MIU404》是處於相同時間線的「共同宇宙電影」，所以影迷們可以看到演出這2部劇的石原聰美、窪田正孝、松重豐、綾野剛、星野源等人登場。為何會把這些作品設定成共同宇宙？導演塚原亞由子坦言，《LAST MILE：全面引爆》企劃本身很難通過，「當我們在思考如何讓手中的牌看起來更有吸引力時，我們稱之為『復仇者聯盟計畫』，想到如果讓《法醫女王》、《MIU404》裡的每個人登場的話……同時我也想知道當時的大家『現在』過得怎麼樣。」不光是幕前的卡司，《LAST MILE：全面引爆》的幕後工作人員也有很多是來自《法醫女王》、《MIU404》的團隊，讓塚原亞由子感嘆：「真的很像同學會。」編劇野木亞紀子讚嘆「根本是祭典」。不過觀眾也別擔心，沒看過《法醫女王》、《MIU404》等劇，完全不會造成《LAST MILE：全面引爆》劇情理解的困難，但塚原亞由子強調：「如果先看過電視劇的話，你會得到更多的樂趣。」而記者是看過上述戲劇的人，觀影《LAST MILE：全面引爆》的當下，確實也覺得「超級有趣」。值得一提的是，野木亞紀子也是《月薪嬌妻》的編劇，等於說她也是夫妻檔新垣結衣、星野源的媒人；也基於信任以及合作多次的關係，星野源才會點頭再合作野木亞紀子主演《MIU404》、《LAST MILE：全面引爆》。類 型：社會議題、懸疑導 演：塚原亞由子編 劇：野木亞紀子語 言：日文片 長：128分鐘主 演：滿島光（飾演：舟渡艾蕾娜）岡田將生（飾演：梨本孔）藤岡靛（飾演：五十嵐道元）中村倫也（飾演：山崎佑）上映日：2024年12月20日（台灣）