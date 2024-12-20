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▲ 「hololive production朝氣Chill遊限定合作快閃店」壓軸場，展場空間、活動規模全面升級，更推出全新商品。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲ 「hololive production朝氣Chill遊限定合作快閃店」最終場於高雄夢時代登場。（圖／記者陳美嘉翻攝）

「hololive production朝氣Chill遊限定合作快閃店」今（20）日起於高雄夢時代盛大登場。主辦方重星戰略與鑫夢想文創指出，這場壓軸快閃店不僅延續台中場的精華，展場空間、活動規模全面升級，更推出全新商品，勢必在年末為全台hololive production粉絲帶來更加精彩的視聽與購物盛宴。這場高雄歷年規模最大的hololive production主題快閃店將以高雄限定主視覺亮相，搭配在台中場集氣成功的T恤（2款2色，共4款），以及可愛度爆表的Q版滑鼠墊全新上架。此外，VTuber 角卷綿芽與FUWAMOCO在直播大讚可愛的人氣電商獨家商品「安全帽」全10款展示品一次在高雄場亮相，話題商品「行李吊牌、兩用抱枕毯、遮陽帽」等超過250款商品也在高雄場全數現貨上架，讓粉絲能親眼見到實品並即刻入手！更特別的是，高雄場推出了新春限定Q版紅包袋與Q版收藏大紙袋，搭配滿額贈及加價購等活動，讓粉絲們感受滿滿的hololive production新年祝福。除了現場能購買心儀的商品之外，快閃店更設立粉絲互動區，除了展示10位 VTuber 的拍照牆提供粉絲盡情拍照之外，高人氣收藏卡機台也新增20款清新風格與Q版人物的設計，並首次新增粉絲塗鴉牆提供粉絲為VTtuber寫下應援祝福、以及撲克風格收藏卡全套展區，讓粉絲一次近距離欣賞全套設計，並且能夠與現場同好一起分享戰利品與卡片交流。為了讓 hololive production 粉絲留下難忘回憶，「hololive production 朝氣Chill遊限定合作快閃店」攜手高雄捷運，於美麗島站橘線廊道設置主題拍照打卡點、收藏卡機及姓名貼機，粉絲可拍照並參與社群活動。同時，在高雄夢時代8樓驚喜發現，前陣子以官方正規授權引進台灣的「 hololive / 趴趴小夥伴」化身超吸睛大型裝置拍照區，並同步在8樓時代會館手扶梯旁展示，逛完快閃店的粉絲也能順便與可愛的VTuber娃娃們開心合影。