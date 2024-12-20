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勇士今天被灰熊打爆慘輸51分，創NBA例行賽第4大輸球分差，勇士一哥Stephen Curry出賽24分鐘沒有任何出手進球，僅靠罰球拿下2分，創生涯最慘紀錄，但在這艱難情況下，Curry不論比賽中還是賽後臉上都保持著笑容，直說現在球隊氣氛比上賽季輸掉52分時還要好。據外媒統計，此役是Curry生涯首次在打超過15分鐘的比賽中，沒有任何出手進球紀錄，而生涯累積7次出手未得分，前6次都沒出賽超過11分鐘，且上一次還得追溯到2018年3月，當時他只打了2分鐘。只是在比賽中，勇士大比分落後時，Curry仍掛著笑容，連勇士教頭Steve Kerr也是，賽後更被拍到帶著笑容退場，並一派輕鬆地受訪，因為他相信勇士能擺脫這種低潮，直言現在隊內氣氛比上賽季更好，現在的勇士實力遠超近期表現，今年3月勇士以52分之差敗給塞爾提克。但Curry也坦言這樣的表現有些丟臉，「我們必須接受這樣的事實，如果我們無法找到應對敵對防守的方法，就必須隨機應變想出其他辦法，今天我們顯然沒做到，被打爆了50分，這實在有點丟臉。」Curry本季初因傷打打停停，但值得關注的是，他不在勇士似乎打得更有士氣，從季初的12勝3負，到近11場勇士只拿2勝，有1勝還是Curry缺席時打下來的，等於Curry近期在場的9場比賽，勇士只拿1勝，排名也從西區榜首一路下滑到如今只有14勝12負排在西區第9。