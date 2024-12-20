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美國總統當選人川普（Donald Trump）將於明年1月20日宣誓就任美國總統，華盛頓特區的副市長亞伯特（Nina Albert）表示，預計將吸引超過100萬人潮，帶來龐大的週邊商機，「我們很高興就職典禮又回來了」。目前距離就職典禮還有一個月，華府週遭飯店的預訂率已達近50％，預計到就職當天可擁有超過90％的入住率。綜合華府地區媒體報導，拜登2021年的就職典禮適逢新冠疫情加上國會暴亂事件，對群聚集會規模進行了嚴格限制，而川普明年的就職典禮將再次迎來大量人群和各類慶祝活動。華盛頓特區負責規劃和經濟發展的副市長亞伯特十分歡迎這樣的轉變，「很高興就職典禮又回來了」，預計屆時會有多達一百萬的人群來到當地商店購物、入住酒店並在餐廳用餐，帶來龐大商機。雖然華盛頓在大選時以壓倒性的票數支持賀錦麗，但亞伯特強調，無論誰是白宮的新主人，「對於我們來說，能夠接待來自全國各地的百萬人群就是一場勝利」。華盛頓特區的酒店、餐廳和景點，正在如火如荼準備為遊客打造特殊的就職日套餐、包裝行程、展覽和旅遊。根據非營利組織Destination DC的統計數據，就職典禮週末的酒店預訂率已接近50％。隨著就職典禮臨近，這一數字預計還會增加，最終就職典禮當天的酒店入住率預計會超過90％。川普將於1月20日在美國國會大廈前宣誓就職，就職典禮結束後，川普將搭車隊沿著賓州大道從美國國會大廈前往白宮，沿途將舉行儀式遊行。而在就職日當晚，華府也會舉辦各式慶祝活動。