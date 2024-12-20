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「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」第一波預購反應熱烈，5000本推出就立刻售罄，中華郵政表示，開放最後預購機會，自113年12月23日上午8時30分起至24日止，在各地郵局及「i集郵」網站預購，想要收藏經典奪冠時刻的民眾，千萬不要再錯過。第二波訂購者將自114年1月20日起陸續寄出或通知到郵局領取。「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」採橫式3摺頁設計，由中華職棒及棒球協會授權賽事精彩照片，展現球員英姿及奪冠榮耀時刻，每本售價新臺幣399元。此外，中華郵政公司指出，「明信片×TEAM TAIWAN」抽獎活動至113年12月31日截止，欲購買「TEAM TAIWAN冠軍明信片」的民眾，請速洽全臺各地郵局、郵政博物館或「i集郵」網站，活動小組會將所收到的明信片轉交給中華隊，凝聚全民的祝福，一起為臺灣的棒球健兒加油。