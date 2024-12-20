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前總統馬英九率「大九學堂」學員，在12月18日至26日間出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，針對馬前總統此行對國民黨是否有幫助一題，前立委郭正亮表示，真正會影響到2028年總統跟立委大選主要的變數，也是民進黨最恐懼的議題，就是明年烏克蘭要被美國拋棄了。郭正亮在19日《亮話天下》網路直播節目中表示，馬英九純粹是民間訪問，而且這一次是去哈爾濱，跟政治關係不大，真正會影響到2028年總統跟立委大選主要的變數就在明年，就是烏克蘭被美國拋棄了。郭正亮指出，明年川普上任之後，眼看著就要強壓著烏克蘭上談判桌，全世界都會認知烏克蘭被美國拋棄了，不得不跟俄羅斯和解，因而喪失領土，按照這情勢，台灣一定會出現「今日烏克蘭，明日台灣」的訴求。郭正亮認為，民進黨沒有辦法招架，「只要賴清德繼續執政，台灣會被認為是第二個烏克蘭」的質疑，2028年藍白若主打「今日烏克蘭，明日台灣」的口號，就會使人畏懼，不敢讓賴清德連任，，所以烏克蘭將會是民進黨最恐懼的議題。