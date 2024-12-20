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▲EVNNE7位成員在品嚐臺南的各項美食特產後，直呼住在臺南實在太幸福！（圖／南市府提供）

▲見面會中特別向EVNNE成員介紹現場一字排開的當季水果，還有以「臺南甜」為主題，準備了排隊名店十月甜的「草莓波士頓派」、等遊客必買伴手禮。（圖／南市府提供）

出道一年即被海內外粉絲票選為「全球熱門團體」韓國新人氣天團EVNNE將於明(21)日晚間將登上臺南市政府舉辦的「臺南好Young 搖滾耶誕演唱會」舞臺，臺南市政府今(20)日於臺南大員皇冠假日酒店舉辦見面記者會，市長黃偉哲特別準備各式臺南特產美味水果及甜點，邀請7位青春大男孩領略著名的「臺南甜」，讓他們直呼住在臺南實在太幸福！黃偉哲表示，很高興EVNNE來到臺南，今年很多臺南及全臺灣的年輕朋友都到他臉書敲碗，希望耶誕跨年演唱會能夠邀EVNNE，所以今年特別邀請他們來演出。黃偉哲祝福EVNNE明天有精彩表現，也邀請7位成員多多品嚐臺南的各項美食特產，將在地的甜蜜體驗帶回韓國。黃偉哲在見面會中特別向EVNNE成員介紹現場一字排開的當季水果，包括香氣濃郁、果肉細緻的柳丁；讓人一口接一口的小番茄；口感清甜多汁的火龍果；以及有益健康，吃了會幸福的「幸福果」酪梨。同時，臺南有「全糖城市」稱呼，今天記者會現場以「臺南甜」為主題，準備了排隊名店十月甜的「草莓波士頓派」、充滿濃濃黑糖香氣的赤崁糖椪餅，以及安平老街的百年蜜餞、非油炸蝦餅、章成麥芽餅、紅磚布丁的方形布丁等遊客必買伴手禮。黃偉哲強調，臺南美食太多，三天三夜也說不完，建議EVNNE一定要多來幾次，才能把臺南好玩的都玩遍，好吃的都帶回家！臺南市政府指出，臺南市自舉辦耶誕跨年系列演唱會以來，從2019年陸續邀請超夯韓國偶像團體來臺南，包括男團ASTRO及大勢女團(G)I-DLE、少女時代孝淵、韓流女神宣美、新世代偶像男團EPEX、金世正、輝人、VERIVERY等，均曾踏上耶誕跨年舞臺，每年均吸引大批歌迷來臺南朝聖。今年的搖滾耶誕演唱會則請來韓國新人氣天團EVNNE，將耶誕前的演唱會表演獨家獻給臺南。EVNNE在活動前即透過影片表示，聽聞臺南是個很有文化底蘊的美麗城市，美食、景點聞名，期待粉絲們能推薦好吃、好玩的景點。今年「臺南好Young」跨年活動的卡司，集結韓、日、馬、荷等多國共30幾組高人氣卡司參與演出。由於每年都有大批熱情歌迷提前一天至現場排隊，臺南市政府表示，近來因冷氣團來臨，夜間氣溫較低，請歌迷朋友如到現場排隊務必注意保暖，而外縣市歌迷更要及早訂房，以免屆時定不到旅館徒留遺憾！更多「2025臺南好young」耶誕跨年系列活動可上「2025臺南好Young」2025臺南市耶誕跨年系列活動官網查詢。