▲中市交通局推動「區區智慧停車計畫」上線，全市埋設8,300顆地磁設備(圖／交通局提供)

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▲掃描路段收費告示牌QR-Code即可完成繳費(圖／交通局提供)

數位力就是城市的競爭力！台中市政府交通局推動「區區智慧停車計畫」在今年上線，繼全市埋設8,300顆地磁設備，提供24小時不間斷即時停車資訊，現正進一步籌備導入具車牌辨識功能的影像辨識設施，透過影像記錄車輛入停及自動計算停車時間，預計於秋紅谷、國家歌劇院、國美館、宮原眼科附近差別、累進費率等路段車格設置，未來民眾離場前掃描路段收費告示牌QR-Code就可繳費，台中停車將迎向無人化、無紙化的開單、繳費時代。台中市總人口數突破285萬人，打造「宜居城市」顯見獲民眾肯定，新公布《遠見雜誌》2024縣市長施政滿意度調查，台中市長盧秀燕再度榮獲「五星首長」，市府團隊提供友善、便民、有效率的服務，其中與民眾息息相關的停車功能，突破開車繞找停車位困擾，停車費運用網路一指通，不受時地限制，即可快速完成繳費，便利措施讓民眾很有感。交通局從民國108年起即試辦於路邊車格內設置地磁設備，透過地磁揭露剩餘車位資訊提供民眾即時查詢，民國110年更將地磁設備結合開單作業，並將資訊介接至「臺中交通網」APP，提供全天候的即時停車資訊，民眾可方便、快速找尋目標停車格位，降低車輛繞行造成之空氣汙染，有效提升開單效率、提高車格周轉率，發揮停車格位最佳停車效益。明年停車格將再擴大「影」響力，為更全面、有計畫持續推動路邊停車智慧化進度，持續規劃「區區智慧停車計畫」，將導入影像辨識(低位)設備，廠商刻正積極籌備中，預期會先於秋紅谷生態公園、台中國家歌劇院、國立台灣美術館，與中區活化的老建築「宮原眼科」附近差別、累進費率路段車格設置。籌畫中的影像辨識車格，將採無人化、無紙化的開單方式，達到節能、環保、減碳；亦提供多元的繳費管道-快速、便利、智慧，全面構建友善、智慧、便利的路邊停車空間，帶給民眾更優質的停車體驗。「影像辨識車格能為停車提供何種作用？」交通局提到，藉由建置具車牌辨識功能的影像辨識設備，以後民眾停車將能透過影像記錄車輛入停及自動計算停車時間，停車離場前，只要掃描路段收費告示牌QR-Code即可完成繳費，停車、開單、繳費作業一條龍，或駛離停車格一定時間後，運用手機上網於「臺中交通網」APP查繳，或綁定銀行、電信業者代扣繳等方式繳費。(台中市政府廣告)