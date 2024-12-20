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藍綠黨團今（20）日在立法院進行攻防時，藍委徐巧芯助理、謝龍介姪子謝克洋被拍到想將油壓剪等工具想送入議場被阻攔時，辯稱「老闆要我帶進去」，一旁綠委邱議瑩看到，怒喊，「謝克洋你是準備進來殺人嗎？」藍綠黨團今在攻防時，因會議室所有門都被民進黨鎖住，藍委試圖以各種方式破門進入，而謝克洋則背著一包油壓剪等工具想送入議場，警衛見狀隨即阻攔，指袋子內是違禁品，不能進入議場，但謝克洋表示是他老闆要他帶進去的，警衛則要求他表明身份，出示證件，場面異常緊張。過程中甚至有一位拿三立麥克風的女記者，幫謝克洋解圍，稱謝克洋是立委助理，警衛表示「助理也不可以帶那個東西進去啊」，邱議瑩在一旁看到警方被干擾，不忍大吼，「那袋是大剪刀！」、「謝克洋你是準備進來殺人嗎？」；最後，警察被三立記者支開，大袋「工具包」被徐巧芯成功拿進議場。影片曝光後，網友紛紛留言表示，「帶這種東西進議場想幹嘛啊，光想就好恐怖！」、「怎不攔下來檢查包包裡有什麼？昨晚才有人渣放話要燒立法院耶」、「暴力現行犯了啦」、「那個三立記者在幹嘛」、「這三立記者找出來！有點誇張喔」。該名三立記者被起底，是謝克洋的女友，三立稍早公布懲處，該記者於採訪現場未能秉持記者中立原則，涉入新聞事件，嚴重影響公司形象，處小過兩次。