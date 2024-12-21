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▲張惠妹生涯有許多膾炙人口的歌曲，有些原本不屬於她的歌，但她唱完之後都成了經典。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）「ASMR Maxxx演唱會」今（21）日終於要登上大巨蛋舞台，許多歌迷為了屆時可以和張惠妹同樂，已經開始複習經典歌曲。但你知道其實張惠妹許多歌曲背後，都藏著小祕密嗎？《NOWnews今日新聞》就替讀者整理了張惠妹的經典歌曲背後的小故事，其中最意外的就是夯曲〈人質〉原本被張惠妹拒唱，不過後來卻成為她谷底翻身的代表作，也沒人再質疑她的嗓音。〈人質〉收錄在張惠妹《我要快樂》專輯中，該張專輯製作人是知名音樂人陳子鴻，他先前上節目曾透露，一開始把〈人質〉推薦給阿妹唱的時候，對方非常抗拒，覺得這個風格很不適合自己，後來在他不斷堅持，還直接拿著一把吉他進到錄音室，要求阿妹唱唱看，沒想到阿妹唱完之後竟然改觀，直接聽到落淚。值得注意的是，在這之前張惠妹因為每年都出版1張專輯以上，因此外界都懷疑她的聲音是不是被「操壞了」，加上當時盜版盛行，導致專輯實體銷售量不斷下滑，正當大家都非常擔心張惠妹的唱片生涯時，剛好陳子鴻給了張惠妹〈人質〉，雖然這首歌聽起來簡單，但恰巧可以展現她天籟歌喉，也藉此證明「她的聲音沒有掛掉。」《我要快樂》這張專輯在市場上叫好又叫座。〈記得〉收錄在張惠妹《真實》專輯中，這張專輯不僅讓張惠妹首度拿下金曲獎「最佳國語女演唱人獎」，裡面也有許多經典歌曲，包括〈真實〉、〈記得〉、〈我恨我愛你〉等。其中〈記得〉是許多人在KTV必唱的歌曲，也是不少人失戀歌單中的其中一首歌。不過其實〈記得〉作曲人林俊傑曾透露，這首歌一開始本來是要寫給另一位天后孫燕姿的，且當時寫歌時，也是想像著孫燕姿的唱腔寫出來的，不過後來選擇給了張惠妹，沒想到也非常適合，且得到十分優異的成績。說到張惠妹就不能不提到〈三天三夜〉，這首歌收錄在《我可以抱你嗎？愛人》專輯中，每每她開唱到這首歌，總能瞬間帶動全場氣氛，讓所有觀眾一起狂歡，也有不少興奮的歌迷會嗨到「跳起來」。不過因為效果太過震撼，小巨蛋先前還發布「阿妹條款」，她更是因此被「禁足」7年，在2022年才重返小巨蛋舉行「ASMR世界巡迴演唱會」，她當時演唱會重返小巨蛋，還做了許多「禁止跳舞」、「NO JUMPING」等宣導，還要大家以尖叫鼓掌代替跳動。而這次張惠妹在自己的演唱會之前，先登上周杰倫演唱會實習開唱〈三天三夜〉，也有不少人擔心周遭會震動。不過張惠妹經紀人陳鎮川表示，大巨蛋看台的震動是一個好的建築的基本反應，建築師也說沒問題，並形容就像有車輛經過高架橋會晃動一樣，結構有彈性才是正常的，因此之前在小巨蛋碰到的問題，在大巨蛋應該不會再發生。