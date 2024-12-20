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美媒披露，美國商務部近期要求AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）調查過去1年來，輝達的AI晶片是如何流入中國。輝達則向美超微和戴爾兩大客戶發出嚴查要求。路透引述美國科技新聞網站The Information報導，一名知情人士透露上述調查，並提到輝達要求兩家公司針對東南亞客戶實施抽查，美超微及戴爾製造的伺服器產品內，都嵌有輝達的人工智慧（AI）晶片。值得注意的是，The Information報導中更直接引述5名參與走私輝達晶片的人說，他們迄今為止已經成功逃脫美超微最近的檢查。一名與美超微關係密切的人士透露，一些美超微客戶複製了從美超微購買的包含 Nvidia 晶片的伺服器序號，並將其連接到其他伺服器上，相當狡猾。戴爾表示，公司已要求經銷商和遵守所有適用的法規和出口管制，並補充說，若合作夥伴不遵守這些義務，將採取適當的行動，「包括終止合約關係」。美超微則宣稱，將會對第三方未經授權的出口或再出口其產品的行為，進行調查並採取行動。強調公司遵守所有美國大型繪圖處理器（GPU）系統銷售和出口的管制要求，一切都依照出口管理規則辦理。