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▲▼IU透露部分顏面的皮肉已壞死，針刺都不會痛。（圖／유인라디오 YouTube）

IU到好姐妹劉仁娜（又譯：劉寅娜）的YouTube頻道《You in Radio》作客，透露罹患罕見疾病「斯基特症候群」，只要被蚊子叮咬，皮膚就會長腫塊、流膿、起水泡，嚴重到需要吃抗生素，導致現在部分皮肉壞死，IU就笑喊：「比起蟑螂，我更討厭蚊子！」IU表示小時候被蚊子叮就會長腫塊，因為化膿流不停很痛，吃了一陣子的抗生素，劉仁娜就震驚表示，原來這世界上有人對蚊子過敏，立刻打開電腦查詢，發現這叫做「斯基特症候群」，有的人過敏面積會一直擴散蔓延，嚴重的話還會起水泡。IU指著臉說，蚊子最愛叮她的臉，現在還留有傷疤，有些皮肉已經壞死、難以再生，「那些地方就算用針刺也不會痛。」所以比起蟑螂，IU更討厭蚊子。劉仁娜也有困擾的地方，就是鼻子容易過敏打噴嚏，只要灰塵一多就會一發不可收拾，但她沒有食物過敏的部分。網友看到2大女神因為蚊子、灰塵所苦，紛紛感到心疼與震驚，從來不知道真的會有人對蚊子過敏。根據醫療資訊顯示，「斯基特症候群」（Skeeter syndrome）是指被蚊子叮咬後，出現大面積的局部發炎反應，有時候還會發生低燒狀況，好發2至4歲的兒童身上，很容易被診斷為蜂窩性組織炎。此症會在蚊子叮咬後數小時內發生，而蜂窩性組織炎的發生則需2到3天。被蚊子叮咬數月之後，患者血清可測得對蚊蟲唾液腺抗原之特異性抗體IgE（免疫球蛋白E）、IgG（免疫球蛋白G）增加，來判斷是否確診「斯基特症候群」，所幸此疾大致上治療都會痊癒。