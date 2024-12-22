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場地全國最大、卡司陣容全A咖的台中跨年晚會「蛇現幸福」將於12月31日晚間在水湳中央公園登場，捷運市政府站及松竹站均設有免費接駁車站點，台中捷運公司為便利民眾參與及往返會場，除於活動期間加密班距，也將延長營運時間至明年1月1日凌晨2時，並增加班次至人潮疏運完畢為止。中捷公司表示，台中跨年晚會於12月31日晚間6時暖場，7時準時開唱，為疏運跨年晚會人潮，市府共規劃3條免費接駁車路線，其中2個接駁點位為捷運市政府站及松竹站。各接駁站往會場的發車時間為31日晚間5時30分至晚間11時；回程發車時間為晚間10時至隔天凌晨1時30分。為配合跨年晚會接駁，台中捷運營運時間將延長至隔天凌晨2時。中捷公司指出，跨年當日將分階段調整班距，12月31日白天採平日時刻表，尖峰時段班距為6分鐘，離峰時段班距為9分鐘；自晚間7時起因跨年晚會活動開始，班距加密至6.5分鐘，並延續至凌晨2時。當天也將視現場需求機動調整末班車發車時間，至人潮疏運完畢為止。中捷公司說，捷運文華高中站、文心櫻花站因距離跨年晚會會場不遠，民眾可搭捷運至此兩站出站後，沿著市府規劃的甘肅路人行通廊前往會場，沿途均設有指標及交通管制設施。因此，中捷跨年人潮疏運以松竹站、文華高中站、文心櫻花站及市政府站為重點，除加派人力，亦將由各站現場指揮官視人潮聚集程度啟動人潮管制措施，以維持候車及乘車秩序。中捷公司呼籲民眾多利用大眾運輸工具及轉乘停車場參加跨年活動，並配合車站人員引導，開心跨年、平安回家。另跨年疏運收班後，中捷公司於元旦上午6時起繼續為旅客服務，元旦當日恢復假日班距，配合府前廣場舉辦元旦升旗典禮，亦有加班車服務參與民眾，歡迎民眾搭乘捷運至市政府站前往升旗，共同迎接嶄新的一年。