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教育部體育署公布113年體育運動精英獎今（20）日於臺北文創會所舉行頒獎典禮，公布「最佳女運動員獎」，由我國拳擊女將林郁婷獲獎；至於「最佳男運動員獎」則由唐嘉鴻拿下。28歲的台灣拳擊手林郁婷在女子57公斤級決賽，無懼場外流言蜚語，勇奪台灣史上首面奧運拳擊金牌，今天獲得最佳女運動員獎。她表示能和教練曾自強一起完成奧運夢，自己非常榮幸。林郁婷在發表獲獎感言時感性表示，「蘇格拉底曾經說過：『經歷風雨，成就人生』，那這句話我想要送給現在也許還在努力追逐夢想的選手們，那想要告訴他們，勇敢的面對自己每一次的選擇，當選擇面來臨之前，不要害怕，不放棄，不妥協，夢想的種子就會在心中慢慢地發芽，成為我們心中最強大的信念。」「亞洲貓王」唐嘉鴻去年2月遭逢阿基里斯腱撕裂傷，但他克服傷病低潮，復出拿下6面單槓金牌，最終在巴黎奧運上面臨調槓失誤、仍努力完賽，最終拿下一枚銅牌。今天也拿到了最佳男運動員獎的肯定。展望未來，唐嘉鴻說會在奧運結束後通常會進行規則調整，自己和團隊會再來想怎麼發展或編排。至於之前預告的「貓跳900度」動作，他說已經有進行嘗試，但還在評估調整。