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▲台灣港務公司獲2024智慧運輸獎─智慧運輸產業創新獎之殊榮。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司企劃處經理繆靜宜(右1)與中華電信公司及多家產業合作夥伴共同領獎。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司於今(113)年首度與中華電信公司，參加中華智慧運輸協會2024智慧運輸獎評選，以5G智慧海港 2.0及創新觀光應用計畫，獲智慧運輸產業創新獎之殊榮，由港務公司企劃處經理繆靜宜代表領獎，展現港口數位創新實力之豐碩成果。台灣港務公司總經理王錦榮表示，台灣港務公司響應行政院向海致敬政策，應用數位科技推動海洋環境保護及永續發展為目標，實踐永續海洋與保育(SDG14)及永續發展夥伴關係(SDG17)。王錦榮說，台灣港務公司攜手中華電信公司及多家產業夥伴共同合作，進行5G智慧海港2.0及創新觀光應用計畫，開啟港口環境清潔合作創新模式，在高雄港亞洲新灣區的愛河灣遊艇碼頭及台南安平港遊艇碼頭為試驗場域，應用5G通訊、AIoT物聯網及自動化水面無人載具等技術。王錦榮並說，水面無人載具自動偵測清理水面垃圾，同時進行油污監測及清除作業，並可執行水深測量任務，結合5G SMART PORT無人載具智慧應用系統，遠端監控水面無人載具任務執行狀況與路徑，為船舶安全靠泊，以及港口水深管理提供關鍵量測數據。另外，佈署油污IoT感測設備，進行水域環境監控，掌握港區水域環境變化，輔助人工作業、增進水域環境品質管理效率、保障作業人員安全、優化船舶靠泊安全，以及提升海港營運環境，應用數位科技，以落實港口永續經營發展。王錦榮指出，台灣港群秉持創新科技試驗場域，港口歡迎新創合作理念，開放港口創新科技試驗場域，攜手資通訊產業，應用數位科技於港口進行多元應用，以解決港口營運課題，並透過建構友善試驗環境，鼓勵國內外新創及科技業者，在我國國際、國內商港進行技術測試與驗證，將相關科技應用與服務落實港口發展，並擴展至台灣港群，期盼未來相關解決方案，可輸出國際發展，透過產業多元跨域合作，打造數位永續航港生態圈。