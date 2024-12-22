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▲阿妹首場大巨蛋演唱會的尖叫聲震耳欲聾，她女王氣場全開。（圖／聲動娛樂）

▲去年阿妹生日，Sam分享自己和女友的牙刷合照。（圖／姚善鏞IG）

▲▼阿妹（上圖）和Sam低調戀愛13年，感情穩定，不差結婚證書那一張紙。（圖／聲動娛樂、姚善鏞IG）

52歲華語樂壇天后、「妹神」張惠妹（阿妹）於昨（21）日起在台北大巨蛋舉辦5場演唱會，成為首位在該場館開跨年個唱的歌手，除了樂迷和團隊陪阿妹寫下歷史，愛情長跑13年、小6歲調酒師男友Sam（姚善鏞）更是親眼見證的家人之一，小倆口一路走來雖然愛得低調，但Sam必要時挺身護愛，更曾經公開另類同框照，以「我愛妳沒有辦法」告白，大方秀恩愛。去年8月9日，張惠妹迎來51歲生日，Sam一早在IG發文，透露有網友發問，今天阿妹生日，可不可以發一下小倆口同框的圖文，他爽快答應，怎料，發布的照片居然是兩支情侶牙刷，並標記張惠妹的帳號，寫下「生日快樂」還附上一顆愛心，背景音樂則是葛西瓦的〈我愛妳沒有辦法〉，雖然不是兩人真的合照，但間接放閃光，已經相當難得。今年9月，週刊爆料張惠妹預計重新裝潢位於北市南港區價值2億元、總坪數185坪的7層別墅豪宅，疑似準備作為婚房，阿妹的經紀人陳鎮川以「空穴來風、毫無根據、無聊透頂」駁斥報導，隨後，她的男友Sam在臉書和IG發文：「感謝週刊報導，感覺結了好多次！謝謝大家的祝福，沒有婚啦！更謝謝大家的關心，請不要再用文字傷害阿妹了！」罕見發聲護女友。自從張惠妹確定登上台北大巨蛋舞台，Sam頻繁發文幫女友宣傳，成為阿妹背後最堅強的後盾，其實兩人感情非常穩定，阿妹每年都會和Sam回台東參加聯合豐年祭，Sam過去跟著女友跑世界巡演，阿妹也以各種形式支持男友經營的酒吧A Light，雙方相互支持各自的事業，彼此的家人亦早就認可這段感情，已經不差那一張結婚證書。