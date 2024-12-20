奇美博物館「2024聖誕週末」上週末吸引2萬人到場，系列活動包含上百場節目與上百攤美食，還可瘋耶誕舞會、聽耶誕音樂、看耶誕表演、逛耶誕市集等。活動來到第二梯次，將於明天12月21日開始連兩天登場。奇美博物館今年聖誕週末主題是「奇美珍藏．華麗盛宴」，靈感來自於特展「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」，取其「繁榮」意象，明天依舊有耶誕老人化身東道主，邀請民眾一起拍照。《NOWnews今日新聞》整理包含節目亮點、擺攤美食與交通等資訊，一文掌握。
📍奇美博物館「聖誕週末」活動相關資訊
地點：奇美博物館（臺南市仁德區文華路二段66號）
日期：12月21（六）、22日（日）
時間：下午14:00到晚上22:00
票價：現場票300元、預售票250元；12歲以下持有效證件免費，而預售票將只賣到今天。
預售票:可至Klook、kkday、ibon售票系統、Trip.com、易遊網購買
當日票：奧林帕斯橋、文賢戶外售票口（每日9:30-20:30）。
▲奇美博物館「2024聖誕週末」地圖與活動相關資訊。（圖／取自奇美博物館官網）
📍奇美博物館「聖誕週末」活動亮點
亮點一、聖誕老公公現身
2024聖誕週末以「奇美珍藏．華麗盛宴」為主題，靈感來自年度特展《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》，取其輝煌年代的「繁榮」意象，營造本次的聖誕氛圍。下午歡迎舞會就會由聖誕老公公與好友們盛裝現身，並舉辦聖誕老公公見面會，孩子們可以合影。
亮點二、庭園DJ派對首登場 西洋劍展演超吸睛
活動期間，館方每天規劃超過25場表演，除了有管樂、弦樂、爵士等多元音樂類型，還首度在歐式水景庭園舉辦DJ派對，而DJ播放的輕電音搭配現場的藝術雕塑與水池美景。另一個首次登場的西洋劍展演，顯現騎士風範的精采對決，加上解說與互動。
亮點三、「名琴饗宴」音樂會
去年秒殺的「名琴饗宴」音樂會，今年特別加場演出，期間限定奇美名琴饗宴，珍藏的皇家名琴在音樂廳首次競演華麗登場。
亮點四、戶外星光電影夜晚上映
夜晚播映的「戶外星光電影」祭出《獅子王》、《麻雀變公主》等家庭熱門大片，親子同樂的景象為現場增添一抹溫馨與暖意。
亮點五、幸福耶誕樹 入夜有燈光秀
此外，象徵活動指標的「幸福聖誕樹」，無論日夜皆是人群最愛駐足流連的焦點，尤其是燈光秀上演時，整座博物館與聖誕樹在燈光照射下璀璨奪目，大家紛紛拿起手機記錄這個繽紛絢麗的難忘瞬間。
📍奇美博物館「聖誕週末」聖誕市集一覽
館外「聖誕市集」1百多攤位提供多樣美食，包含捷絲旅、On Live炸雞現場、冒煙的喬、迪記法式豬舌飯等名店，大多推出「聖誕限定餐點」，菜色包含牛排、海鮮燉飯、三明治、漢堡等。而奇美博物館的活動指標「幸福聖誕樹」，日夜都有大批遊客拍照自拍，晚間燈光秀上演時，整座博物館與聖誕樹在燈光照射下璀璨奪目。
📍奇美博物館「2024聖誕週末」交通資訊
▪️台鐵
臺南保安火車站 > 步行約 15 分鐘抵達
臺南保安火車站 > 保安轉運站 搭乘公車 （紅3、紅3-1、紅4）
▪️高鐵
高鐵臺南站 > 轉乘 臺鐵沙崙線 至 保安火車站 > 步行約 15 分鐘抵達
高鐵臺南站 > 轉乘 臺鐵沙崙線 至 保安火車站 > 保安轉運站 搭乘公車（紅3、紅3-1、紅4）
高鐵臺南站 > 搭乘 高鐵快捷公車（H31臺南市政府線）約 15 分鐘抵達
▪️公車
幹支線公車－紅線：（紅3、紅4）、都會公園藝文公車：（紅3-1）（僅例假日行駛）
市區公車：5號
高鐵快捷公車：H31台南市政府線
📍奇美博物館「2024聖誕週末」停車資訊
P1 台一南停車場：提供大客車、小客車停放
P2 台一北停車場：提供小客車停放
P3 文華停車場：提供機車停放
P4 文賢停車場：提供小客車、機車、自行車停放
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地點：奇美博物館（臺南市仁德區文華路二段66號）
日期：12月21（六）、22日（日）
時間：下午14:00到晚上22:00
票價：現場票300元、預售票250元；12歲以下持有效證件免費，而預售票將只賣到今天。
預售票:可至Klook、kkday、ibon售票系統、Trip.com、易遊網購買
當日票：奧林帕斯橋、文賢戶外售票口（每日9:30-20:30）。
▲奇美博物館「2024聖誕週末」地圖與活動相關資訊。（圖／取自奇美博物館官網）
📍奇美博物館「聖誕週末」活動亮點
亮點一、聖誕老公公現身
2024聖誕週末以「奇美珍藏．華麗盛宴」為主題，靈感來自年度特展《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》，取其輝煌年代的「繁榮」意象，營造本次的聖誕氛圍。下午歡迎舞會就會由聖誕老公公與好友們盛裝現身，並舉辦聖誕老公公見面會，孩子們可以合影。
亮點二、庭園DJ派對首登場 西洋劍展演超吸睛
活動期間，館方每天規劃超過25場表演，除了有管樂、弦樂、爵士等多元音樂類型，還首度在歐式水景庭園舉辦DJ派對，而DJ播放的輕電音搭配現場的藝術雕塑與水池美景。另一個首次登場的西洋劍展演，顯現騎士風範的精采對決，加上解說與互動。
亮點三、「名琴饗宴」音樂會
去年秒殺的「名琴饗宴」音樂會，今年特別加場演出，期間限定奇美名琴饗宴，珍藏的皇家名琴在音樂廳首次競演華麗登場。
亮點四、戶外星光電影夜晚上映
夜晚播映的「戶外星光電影」祭出《獅子王》、《麻雀變公主》等家庭熱門大片，親子同樂的景象為現場增添一抹溫馨與暖意。
亮點五、幸福耶誕樹 入夜有燈光秀
此外，象徵活動指標的「幸福聖誕樹」，無論日夜皆是人群最愛駐足流連的焦點，尤其是燈光秀上演時，整座博物館與聖誕樹在燈光照射下璀璨奪目，大家紛紛拿起手機記錄這個繽紛絢麗的難忘瞬間。
📍奇美博物館「聖誕週末」聖誕市集一覽
館外「聖誕市集」1百多攤位提供多樣美食，包含捷絲旅、On Live炸雞現場、冒煙的喬、迪記法式豬舌飯等名店，大多推出「聖誕限定餐點」，菜色包含牛排、海鮮燉飯、三明治、漢堡等。而奇美博物館的活動指標「幸福聖誕樹」，日夜都有大批遊客拍照自拍，晚間燈光秀上演時，整座博物館與聖誕樹在燈光照射下璀璨奪目。
📍奇美博物館「2024聖誕週末」交通資訊
▪️台鐵
臺南保安火車站 > 步行約 15 分鐘抵達
臺南保安火車站 > 保安轉運站 搭乘公車 （紅3、紅3-1、紅4）
▪️高鐵
高鐵臺南站 > 轉乘 臺鐵沙崙線 至 保安火車站 > 步行約 15 分鐘抵達
高鐵臺南站 > 轉乘 臺鐵沙崙線 至 保安火車站 > 保安轉運站 搭乘公車（紅3、紅3-1、紅4）
高鐵臺南站 > 搭乘 高鐵快捷公車（H31臺南市政府線）約 15 分鐘抵達
▪️公車
幹支線公車－紅線：（紅3、紅4）、都會公園藝文公車：（紅3-1）（僅例假日行駛）
市區公車：5號
高鐵快捷公車：H31台南市政府線
📍奇美博物館「2024聖誕週末」停車資訊
P1 台一南停車場：提供大客車、小客車停放
P2 台一北停車場：提供小客車停放
P3 文華停車場：提供機車停放
P4 文賢停車場：提供小客車、機車、自行車停放