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▲潔哥發文直呼林襄「與其說她沒禮貌，不如說她沒有社會化」，還喊話她與林穎樂、黃小柔及Vicky去參加《拳上》。（圖／翻攝自潔哥臉書）

▲潔哥認為林襄「可能沒有想這麼多，也沒有什麼壞心思」，僅是不太懂得演藝圈的職業倫理。（圖／翻攝自潔哥Threads）

▲對於這起「佔位」事件林襄（左）和林穎樂（右）紛紛否認不是自己，反觀黃小柔則咬定兩人無禮沒讓座，各說各話讓外界霧裡看花。（圖／翻攝自綜藝玩很大 YouTube）

啦啦隊女神林襄及林穎樂近日捲入佔位爭議，槓上女星黃小柔、Vicky，風波延燒至今五日尚未止息，面對黃小柔實名指控，林襄與林穎樂個別出面否認，強調「未曾被告知坐錯位子」及「佔位的不是我」，雙方各說各話讓事件成了羅生門，對此，時常在社群針砭時事的網紅「潔哥」發文分享自身看法，直指林襄沒有壞心思，「與其說她沒禮貌，不如說她沒有社會化」，並喊話雙方參加《拳上》節目，一次吵個清楚明白。潔哥透過社群平台Threads發文表示，猜想林襄大概沒有在一般公司行號上過班，出社會工作就是接觸演藝圈，「她可能沒有想這麼多，也沒有什麼壞心思，畢竟她不太懂得職場上的倫理道德，演藝圈又是特別注重前後輩的，所以對於那些老藝人來說，就會讓別人覺得沒禮貌。」潔哥指出林襄做的那些事似乎很明顯地感到「理所當然」，正是所謂的沒有社會化。潔哥也分享自身經歷，透露過去做展場工作時也碰過許多年輕女生，「大概也是這種個性，她們人也不壞，還有一點天真，就是講話有點白目白目的」，並坦言對於此事鬧得腥風血雨感到無言，「其實當下不爽應該直接說就好，因為真的是雞毛蒜皮的小事」，最後不忘幽默留下註解：「一個位子可以吵這麼久，我真的建議她們去拳上。」回顧這起「佔位」事件，自黃小柔及Vicky在節目爆料後，引發網友紛紛猜測是林襄、林穎樂，並挖出四人同時在《綜藝玩很大》出外景搭火車的片段，隨著輿論發酵劇烈，黃小柔才發文證實爆料對象正是她們兩位，這讓林襄、林穎樂形象大傷，紛紛急出面澄清不是自己，「在車上與拍攝過程中，未曾被告知坐錯位子或需要更換座位的需求」，林穎樂則二度露面強調「佔位的不是我」，也表示私下與Vicky仍有良好互動。