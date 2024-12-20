台中市工商發展投資策進會攜手台中市好禮協會今日舉辦「台中伴手禮國際商談媒合會」，近40家伴手禮業者與新加坡、馬來西亞、香港、澳洲、北美等地貿易商進行一對一媒合，現場展示食品及非食品文創商品，吸引貿易商眼球，促進選品合作交流，希望拿下各國買主訂單，將台中城市特色行銷國際。
台中市工策會總幹事黃于珊表示，盧市長重視城市行銷，因此工策會每年於歲末年終辦理伴手禮國際商談媒合會，貿易商可透過併櫃海運或少量空運，把握海外華人採購送禮的旺季，讓台中伴手禮進到當地市場試水溫，或是透過當地電商直播帶貨，消費者預購後，伴手禮業者再從臺灣出貨，大大降低產品保存期限、新鮮度及存貨壓力等問題，成效亮眼。
此外，工策會也幫助業者媒合線上電商及線下實體通路，多管齊下幫助業者在拓銷海外市場時找到最適合品牌的商業模式，以大品牌帶小品牌的團體戰策略，大大降低業者拓展海外市場成本。
工策會黃總幹事說明，聖誕佳節、農曆春節是伴手禮業旺季，工策會不僅帶領業者征戰國際，今年聖誕元旦檔期也推出兩款「2025誕旦幸福公益禮盒」─璀璨臺中山城款(粉色)、臺中時尚城中城款(藍色)，分別嚴選8樣來自台中山線及市區美味實用的伴手禮，愛心公益價888元，歡迎民眾兩款禮盒一起帶回家，天天開箱16樣令人心動的美食、好物；後續，工策會攜手業者將禮盒販售盈餘捐贈公益團體，創造善的循環。
台中市好禮協會理事長王曉薇表示，媒合會安排8家貿易商與30家台中伴手禮業者進行一對一媒合，包括正昇豆腐乳、黑沃咖啡、鴻鼎菓子、阿聰師、味榮食品等皆是臺中知名品牌，現場特別安排展示交流區，除了一對一媒合的業者外，也幫助其他品牌的優質商品被貿易商看見，透過試吃體驗交流，大大促進貿易商選品採購意願。
工策會補充，「2025誕旦幸福公益禮盒」─璀璨臺中山城款(粉色)、臺中時尚城中城款(藍色) 限量搶購中，歡迎企業、民眾將這份禮物帶回家，也分享給外縣市的親朋好友，透過禮盒一次享有臺中的美食、美景、好物。(購買連結：https://www.hurrybuy.com/pages/top10giftstaichung)
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此外，工策會也幫助業者媒合線上電商及線下實體通路，多管齊下幫助業者在拓銷海外市場時找到最適合品牌的商業模式，以大品牌帶小品牌的團體戰策略，大大降低業者拓展海外市場成本。
工策會黃總幹事說明，聖誕佳節、農曆春節是伴手禮業旺季，工策會不僅帶領業者征戰國際，今年聖誕元旦檔期也推出兩款「2025誕旦幸福公益禮盒」─璀璨臺中山城款(粉色)、臺中時尚城中城款(藍色)，分別嚴選8樣來自台中山線及市區美味實用的伴手禮，愛心公益價888元，歡迎民眾兩款禮盒一起帶回家，天天開箱16樣令人心動的美食、好物；後續，工策會攜手業者將禮盒販售盈餘捐贈公益團體，創造善的循環。
台中市好禮協會理事長王曉薇表示，媒合會安排8家貿易商與30家台中伴手禮業者進行一對一媒合，包括正昇豆腐乳、黑沃咖啡、鴻鼎菓子、阿聰師、味榮食品等皆是臺中知名品牌，現場特別安排展示交流區，除了一對一媒合的業者外，也幫助其他品牌的優質商品被貿易商看見，透過試吃體驗交流，大大促進貿易商選品採購意願。
工策會補充，「2025誕旦幸福公益禮盒」─璀璨臺中山城款(粉色)、臺中時尚城中城款(藍色) 限量搶購中，歡迎企業、民眾將這份禮物帶回家，也分享給外縣市的親朋好友，透過禮盒一次享有臺中的美食、美景、好物。(購買連結：https://www.hurrybuy.com/pages/top10giftstaichung)