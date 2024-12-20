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2022年3月3日，因興達發電廠2號機大修期間，保養人員及值班人員人為操作不當，引發全台大停電，當時共有549萬餘戶受到影響，監察院彈劾前興達電廠長等人，並移送懲戒法院審理。今（20）日懲戒法院判決出爐，時任廠長歐皖麟、電氣組經理吳俊德、變電一課課長簡明峯及值班主任李威廷等4人，違反公務員服務法第6條、第8條規定之行為，情節重大，均有懲戒必要。判決歐皖麟、簡明峯減少退休金百分之二十，吳俊德減少退休金百分之十二，李威廷休職兩年。303全台大停電，直到當日晚間9點31分許，始全數復電，影響全台549萬餘戶，引發全民怒火，停電賠償金更高達7.6億。經監察委員蔡崇義、蕭自佑及葉宜津調查，事件發生原因為保養人員及值班人員，未遵守台電公司標準作業程序之規定所導致。懲戒法院認為，當時擔任廠長的歐皖麟、經理吳俊德以及課長簡明峯，事發時均未予以導正，造成303停電，均需負督導不周之責。且吳俊德、簡明峯兩人也未確實巡視現場；對「設備維護檢修、試驗工作聯絡書」，也未切實審核，職務有違失。至於值班主任李威廷，未一起巡視，僅以電話聯絡便宜行事的方式取代，在職務上也有違失。因此懲戒法院合議庭審酌認為，歐皖麟、吳俊德、簡明峯及李威廷等4人，執行事故發生時的測試工作紀律渙散，違失情節重大。歐皖麟、簡明峯、吳俊德3人，各有督導不周責任，最終引發大停電，而停電所產生的損害和影響非常嚴重。不過兼衡4人行為後的態度，以及歐皖麟、吳俊德及簡明峯均已退休，判決歐皖麟、簡明峯減少退休金百分之二十，吳俊德減少退休金百分之十二，李威廷休職兩年。