有開車的人應該都知道，想要在熱鬧的市區找到一格停車位並不容易，如果幸運看到車位沒有馬上動作，也可能立刻被搶走，只能停到較昂貴的收費停車場去。但你知道，如果駕駛要路邊停車的話，到底應該打方向燈還是雙黃燈呢？就有網友討論：「越來越多人停車都打雙黃燈，是因為比較安全嗎？」貼文引起廣大迴響。對此，警察局也曾經教過正確用燈方法，如果違規的話最高可是會被罰3600元的哦！
路邊停車流行打雙黃燈？駕駛傻眼：到底誰亂發明的
一名網友在PTT貼文指出「有考駕照的人都知道，停車的時候要打方向燈，這樣後面才知道你要往哪，但最近發現好多人都是打雙黃燈在停車欸？有人說這樣其他駕駛更容易看懂前車要幹嘛，也比較不會打右轉燈然後倒車讓摩托車反應不及的情況，所以路邊停車到底要打雙黃燈還是方向燈？」
貼文曝光後，不少汽車駕駛紛紛回應「就是有人愛亂發明搞亂規則，停車都是打方向燈好嗎？」、「駕訓班就教你打方向燈了，到底是誰在那裡亂發明打雙黃燈」、「打右方向燈+倒車檔，後車看到右邊有空格就會懂了，雙黃燈不是能亂打的東西耶」、「上次才遇到一台突然停下來打雙黃燈，也不早點打，突然後退差點撞到我」。
路邊停車要打方向燈還是雙黃燈？警察局給出正解了
對於路邊停車的用燈方法，「台南市政府警察局第六分局」就曾經在官網進行安全宣導表示，路邊停車時，請先打方向燈，讓後方車輛知道您的行車動向；當開始倒車時，請使用倒車燈，告知後方人車注意；另外路邊停車啟動時，先打方向燈後注意四周有無人車，先讓行進中人車先行再開始停車。
而有些駕駛貪圖方便在路邊停車時開啟雙黃燈這其實是錯的，雙黃燈的用意在於遇到交通事故、車輛出現故障或者前方車輛驟停時才需要開啟，方向燈主要是告知後方自己的車輛行進方向，如果在路邊停車打雙黃燈，後方駕駛並無法判斷車輛行進方向，並不一定會比較安全。
還是要提醒用路人，根據《道路交通管理處罰條例》第42條規定，汽車駕駛人不依照使用燈光者，將處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰，如果你也是路邊停車習慣會打雙黃燈的駕駛，應該正確打方向燈並且使用倒車燈哦！
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一名網友在PTT貼文指出「有考駕照的人都知道，停車的時候要打方向燈，這樣後面才知道你要往哪，但最近發現好多人都是打雙黃燈在停車欸？有人說這樣其他駕駛更容易看懂前車要幹嘛，也比較不會打右轉燈然後倒車讓摩托車反應不及的情況，所以路邊停車到底要打雙黃燈還是方向燈？」
貼文曝光後，不少汽車駕駛紛紛回應「就是有人愛亂發明搞亂規則，停車都是打方向燈好嗎？」、「駕訓班就教你打方向燈了，到底是誰在那裡亂發明打雙黃燈」、「打右方向燈+倒車檔，後車看到右邊有空格就會懂了，雙黃燈不是能亂打的東西耶」、「上次才遇到一台突然停下來打雙黃燈，也不早點打，突然後退差點撞到我」。
路邊停車要打方向燈還是雙黃燈？警察局給出正解了
對於路邊停車的用燈方法，「台南市政府警察局第六分局」就曾經在官網進行安全宣導表示，路邊停車時，請先打方向燈，讓後方車輛知道您的行車動向；當開始倒車時，請使用倒車燈，告知後方人車注意；另外路邊停車啟動時，先打方向燈後注意四周有無人車，先讓行進中人車先行再開始停車。
而有些駕駛貪圖方便在路邊停車時開啟雙黃燈這其實是錯的，雙黃燈的用意在於遇到交通事故、車輛出現故障或者前方車輛驟停時才需要開啟，方向燈主要是告知後方自己的車輛行進方向，如果在路邊停車打雙黃燈，後方駕駛並無法判斷車輛行進方向，並不一定會比較安全。
還是要提醒用路人，根據《道路交通管理處罰條例》第42條規定，汽車駕駛人不依照使用燈光者，將處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰，如果你也是路邊停車習慣會打雙黃燈的駕駛，應該正確打方向燈並且使用倒車燈哦！