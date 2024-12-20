有開車的人應該都知道，想要在熱鬧的市區找到一格停車位並不容易，如果幸運看到車位沒有馬上動作，也可能立刻被搶走，只能停到較昂貴的收費停車場去。但你知道，如果駕駛要路邊停車的話，到底應該打方向燈還是雙黃燈呢？就有網友討論：「越來越多人停車都打雙黃燈，是因為比較安全嗎？」貼文引起廣大迴響。對此，警察局也曾經教過正確用燈方法，如果違規的話最高可是會被罰3600元的哦！

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路邊停車流行打雙黃燈？駕駛傻眼：到底誰亂發明的

一名網友在PTT貼文指出「有考駕照的人都知道，停車的時候要打方向燈，這樣後面才知道你要往哪，但最近發現好多人都是打雙黃燈在停車欸？有人說這樣其他駕駛更容易看懂前車要幹嘛，也比較不會打右轉燈然後倒車讓摩托車反應不及的情況，所以路邊停車到底要打雙黃燈還是方向燈？」

貼文曝光後，不少汽車駕駛紛紛回應「就是有人愛亂發明搞亂規則，停車都是打方向燈好嗎？」、「駕訓班就教你打方向燈了，到底是誰在那裡亂發明打雙黃燈」、「打右方向燈+倒車檔，後車看到右邊有空格就會懂了，雙黃燈不是能亂打的東西耶」、「上次才遇到一台突然停下來打雙黃燈，也不早點打，突然後退差點撞到我」。

▲一名女駕駛按照規定轉彎前提早打方向燈，卻收到檢舉罰單，引起網友熱議。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲網友討論開車時路邊停車應該打方向燈還是雙黃燈，結果釣出不少駕駛熱烈討論，直言：「請打方向燈不要打雙黃燈」。（示意圖／取自Pixabay）
路邊停車要打方向燈還是雙黃燈？警察局給出正解了

對於路邊停車的用燈方法，「台南市政府警察局第六分局」就曾經在官網進行安全宣導表示路邊停車時，請先打方向燈，讓後方車輛知道您的行車動向；當開始倒車時，請使用倒車燈，告知後方人車注意；另外路邊停車啟動時，先打方向燈後注意四周有無人車，先讓行進中人車先行再開始停車。

而有些駕駛貪圖方便在路邊停車時開啟雙黃燈這其實是錯的，雙黃燈的用意在於遇到交通事故、車輛出現故障或者前方車輛驟停時才需要開啟，方向燈主要是告知後方自己的車輛行進方向，如果在路邊停車打雙黃燈，後方駕駛並無法判斷車輛行進方向，並不一定會比較安全。

▲近日有男網友透露，他在路上撞見一輛黑色轎車停在路邊停車格內，但仔細一看發現，這位車主的停車技術相當奇葩，讓他不禁直呼「停車技術也太好了吧...」（示意圖／取自pixabay）
▲台南市政府警察局第六分局就曾宣導，路邊停車前記得要打「方向燈」，主要是告知後方自己的車輛行進方向，而不是打雙黃燈。（示意圖／取自Pixabay）
還是要提醒用路人，根據《道路交通管理處罰條例》第42條規定，汽車駕駛人不依照使用燈光者，將處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰，如果你也是路邊停車習慣會打雙黃燈的駕駛，應該正確打方向燈並且使用倒車燈哦！

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