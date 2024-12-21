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▲張惠妹專輯《姊妹》一推出隨即造成轟動。（圖／ 豐華唱片ForwardMusic YouTube）

▲張惠妹準備唱進大巨蛋，是首位征服該場地的女歌手。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹今（21）日將站上台北大巨蛋舞台，一連嗨唱5場，成為首位在該場地唱跨年檔期的女歌手。而她自1996年底出道至今已經28年，一出現在華語樂壇就是焦點的她，一路走來創造不少驚人紀錄，像是她剛發行第一張專輯〈姊妹〉，銷售就超過百萬張，在當時是相當驚人的成績，另外她也是首位2度接受CNN專訪的台灣女歌手。以下為《NOWnews今日新聞》為各位讀者整理的張惠妹3大輝煌歷史。張惠妹1996年12月發行首張專輯《姊妹》，該專輯在台灣銷量累計達121萬張，全亞洲累計400萬張，成為台灣最暢銷的10張專輯之一。這張專輯也收錄許多耳熟能詳的經典歌曲，包括〈原來你什麼都不要〉、〈姊妹〉、〈剪愛〉等，剛推出就非常受歡迎，且獲獎無數，包括1997年度香港金唱片頒獎典禮「金唱片」、1997年度十大勁歌金曲頒獎典禮「最受歡迎國語歌曲銀獎」，甚至1997年台灣IFPI排行榜進榜23周，且連續9周第一名。張惠妹一出道就迷倒兩岸三地，成為亞洲新一代天后，且不只亞洲人愛她，她在2000年還成為首位接受CNN專訪的台灣女歌手，當時還有來自不同國家的歌迷在節目中提問。阿妹當時還透露，希望能和美國搖滾歌手史汀（Sting）合作，且未來想要朝詞曲創作和專輯製作方面。過了11年，張惠妹在2011年二度接受CNN專訪，刷新華人歌手紀錄，當時她被問到不少爭議問題，不過她都直球對決，也回憶起出道時的五燈獎忘詞事件，表示非常感謝父親當時的鼓勵，也說未來重心除了持續音樂創作，就是發揮自己的影響力，加入慈善行列。張惠妹在1999年就已經登上上海體育場，創下8萬人演唱會紀錄；也是第一位在新加坡前國家體育場舉行戶外演唱會的華人歌手，當時3.5萬張門票很快就售罄；同時她也是第一位成功征服北京工人體育場售票演唱會的歌手，且當時人潮一樣大爆滿。不僅如此，今年「ASMR」巡迴演唱會首次站上日本武道場開唱，她成為目前唯一一位登上日本武道館的台灣女藝人，當時超過上萬人前往朝聖，刷新台灣女歌手紀錄。而登上不同舞台的她，今年底又將成為首位站上大巨蛋開售票演唱會的女歌手，實在讓人相當佩服。