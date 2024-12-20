我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「紫糯米芋泥湯圓」，跟「焦糖布丁湯圓」做新品活動，購買以上口味任2包可用99元加購布丁狗側抱湯圓款娃娃一隻。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲愛買量販店熱銷榜單中，同樣是「桂冠芝麻湯圓」、「桂冠花生湯圓」、「桂冠鮮肉湯圓」最強三方霸主，穩穩排在前三名。（圖／愛買提供）

明（21）日一年一度冬至來臨，說到台灣湯圓品牌，多年霸榜熱銷的就是桂冠湯圓，尤其是「桂冠花生」、「桂冠芝麻」口味是不少人心目中的經典必吃，不過根據家樂福、愛買提供湯圓熱銷榜單，今年桂冠湯圓強勁新品不講武德，芋泥口味湯圓去年排在10名以外，不過今年靠著新品「紫糯米芋泥湯圓」可加購布丁狗玩偶的活動，。而今年各大賣場榜單再次認證，「桂冠湯圓」獨佔榜單前五名，蟬聯至少10年以上沒對手。家樂福統計2024年12月1日至12月19日，銷量冠軍「桂冠芝麻湯圓」不到一個月銷售業績超過300萬元，其中芋泥口味湯圓去年排在10名之外，不過今年桂冠推出新品「紫糯米芋泥湯圓」，跟「焦糖布丁湯圓」做新品活動，購買以上口味任2包可用99元加購布丁狗側抱湯圓款娃娃一隻，吸引大批民眾搶買，芋泥口味從10名外一口氣爆衝至第5名。TOP1：桂冠芝麻湯圓TOP2：桂冠花生湯圓TOP3：桂冠鮮肉湯圓TOP4：桂冠小湯圓TOP5：桂冠紫糯米芋泥湯圓（去年10名外，靠著新品換購布丁狗，今年躍升前5名）TOP6：桂冠芝麻小湯圓TOP7：桂冠花生小湯圓TOP8：桂冠焦糖布丁湯圓TOP9：家福芝麻湯圓TOP10：阿華田包餡小湯圓愛買量販店熱銷榜單中，同樣是「桂冠芝麻湯圓」、「桂冠花生湯圓」、「桂冠鮮肉湯圓」最強三方霸主，穩穩排在前三名，愛買官方表示，以「口味」而言，芝麻口味最受歡迎；以「品牌」而言，桂冠最受青睞，已經霸榜超過10年以上時間。TOP 1：桂冠芝麻湯圓TOP 2：桂冠花生湯圓TOP 3：桂冠鮮肉湯圓TOP 4：桂冠冷凍小湯圓TOP 5：桂冠紫糯芝麻湯圓TOP 6：西北芝麻湯圓TOP 7：義美黑炫風芝麻湯圓TOP 8：西北花生湯圓TOP 9：桂冠紫糯花生湯圓TOP 10：桂冠紫糯米芋泥湯圓