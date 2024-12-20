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手機新品賣不好！經濟部統計處今（20）日公布11月外銷訂單，外銷訂單金額達522.7億美元，年增3.3%，較上個月預估的年增4.7%至8.6%，表現完全低於預期；1至11月外銷訂單5,366.2億美元，年增3.7%。統計處預估，12月495億美元至515億美元，年增13.0%至17.5%；全年外銷訂單金額5861億美元至5881億美元，年增4.5%至4.8%，仍有機會拿下歷史第3高。按主要接單貨品分析，這次外銷訂單表現不如預期，主因便是資通信產品年減2.3%，終結連續8個月正成長。統計處長黃于玲表示，主要原因是手機接單不如預期，手機接單明顯出現衰退的地區是歐洲跟東協地區，主要是這些地區拉貨動能呈現保守。然而以往的聖誕節消費旺季，今年卻出現反常，她則解釋，以往備貨高峰一向是10月、11月，但往往落在10月機會較大。電子產品11月訂單金額為190.9億美元，年增7.2%，主因人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求續強，帶動 IC 製造、印刷電 路板訂單成長；光學器材則，年增7.0%，受益於大尺寸面板、光學檢測及量測設備接單成長。傳統貨品則依然受到終端市場亂流影響。其中，機械、塑橡膠製品分別成長6.0%、4.0%，表現較佳；但基本金屬、化學品則出現衰退。對於原物料價格波動影響程度，黃于玲說明，油價近期呈現下跌，鋼界則與先前比較處於高檔價位，但評估還是以終端市場回溫速度慢，影響最大。而在四大接單地區，美國一枝獨秀，年增11.7%，接單金額達182.3億美元，為歷年同期第2高，日本年增17.8%，主要是受到新遊戲機；其餘像是中國及香港、歐洲及東協則紛紛吃黑。但她也補充，東協今年1至11月訂單已達900億美元，提前打破歷史新高，主要還是受到手機生產基地轉單影響。當被問到美國總統當選人川普上任是否有出現拉貨潮？黃于玲說，它們詢問266家廠商、訂單規模占整體63.5%。其中只有8.3%出現提前拉貨，剩下8成廠商都是說沒有拉貨潮，推估是廠商還在觀望川普2.0政策要怎麼實施。對於韓國先前戒嚴，是否有出現轉單潮？她說，事件發生確實比較短，但是因為韓國政治迄今也比較動盪，要持續觀察是否影響到經濟。據外銷訂單受查廠商對12月接單看法，按接單金額計算動向指數則為48.8，預期12月整體外銷訂單金額將較11月減少，其中資訊通信產品、電子產品及光 學器材動向指數分別為47.9、49.7及47.3。