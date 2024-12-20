我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統當選人川普本月稍早在美國會晤日本已故前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠，日媒揭露，川普透過安倍昭惠贈送禮物給日本首相石破茂，但這禮物卻是川普的個人寫真。根據讀賣新聞報導，日本內閣官房長官林芳正19日表示，首相已透過相關人士收到川普贈送的書籍，但他並未提及書籍內容等詳情。但據與石破茂關係密切的消息人士透露，這份禮物是川普的個人寫真相冊，贈書還有川普的親筆簽名，上面題字寫著PEACE（和平）。報導提到，川普2025年1月宣誓就職，他不斷強調自己會立刻結束俄烏戰爭以及以哈衝突等國際戰事，一般認為，川普在人物寫真上的和平題字，是想展現實現和平的決心。事實上，川普時常在競選過程中，透過販售個人照片、書籍或影像等「商品」來籌措選舉經費，且確實有許多人願意掏錢出來購買，今年9月他還曾推出新書《拯救美國》（Save America），封面就放上他在賓州被槍擊的畫面。