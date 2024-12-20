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國民黨、民眾黨今（20）日在立法院聯手，強制通過《選罷法》，未來罷免聯署書須提供身分證影本，提高了罷免的難度，引發不少民眾不滿；時代力量黨主席王婉諭痛批民眾黨立委黃國昌背棄理想，輕易的為了政治利益而轉變立場，「藐視民意、藐視過去的自己」。王婉諭今（20）日在臉書發文表示，「黃國昌委員，政治人物可以轉變立場，但不能背棄理想。」；王指出，稍早，在藍、白聯手支持下，立法院正式通過國民黨版的「選罷法」修正草案，也就代表，未來，罷免案在連署階段，通通要檢附身分證影本。王婉諭表示，投下贊成票的黃國昌委員，在 2013 年，曾經公開說過一段話，並且留下了影像的紀錄，他說：「有一批立委，剛選上，預知到他接下來會做很可怕的事情，所以，他在立法院裡面提案，進一步讓你的罷免程序變得複雜。」黃國昌也曾表示，「每一個連署人，要求你把身分證正反面影本交出來，以現在這個時代，大家對於自己的個資保護，你要不要把你身分證影本給我？當然會擔心」；「他要繼續讓你行使直接民權的路變得很困難」；「他要讓你罷免權的限制變得更困難」。王婉諭感嘆，「很遺憾，今天投下贊成票就代表，當年這個批判國民黨，並且跟著時代力量，推動直接民權、實踐直接民主的黃國昌委員，如今已經不復存在了。」王婉諭直言，最可怕的，不是黃國昌輕易的為了政治利益而轉變立場，而是時至今日，黃都沒有為自己改變立場，提出任何合理的解釋和說明，「對他來說，藐視民意、藐視過去的自己，是一件完全不費力氣的事情。」王婉諭呼籲民眾，「如果你也無法忍受這種背棄理念的作為，今天晚上，一起走上立法院旁的濟南路街頭，表達我們的聲音吧。我們要讓黃國昌知道，不是每個台灣人，都會在利益面前遺忘初衷，我們會為了自己的理想和風骨，繼續堅持下去。」