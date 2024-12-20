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▲統神為了《拳上》甩肉34公斤，談到哥哥興致缺缺，甚至呼籲對方快減肥，不然連動都不能動。（圖／記者陳明安攝）

▲統神的哥哥「國動」在實況中購入4萬8000元的VVIP門票，將到《拳上》現場看弟弟打拳。（圖／國動臉書）

「亞洲統神」張嘉航明（21）日晚間將在小巨蛋與蹦闆呂育銓進行《拳上2024》，今（20）日進行「賽前過磅」時，再度被問對親哥哥「國動」張葦航也會進場的話題，3個月瘦34公斤的統神則不耐煩表示，身為親兄弟的統神和國動，在2022年因為和Toyz工商事件衍生出的支線產生嫌隙，雙方隔空互轟，不斷翻舊帳，直到2022年5月，兩人引發「頂上戰爭」後就此決裂，至今2年半以來形同陌生人，讓粉絲非常期待後續發展。今天《拳上2024》「賽前過磅」儀式結束後，有記者提問「國動到現場，統神會跟對方有什麼互動嗎？」統神回應「不會，自然就好」，後續統神好友基隆東在一旁起鬨，拋出，逗的與會人員都笑出聲來。針對國動購票下場《拳上》，，一定是有公關票，不然就是有談什麼案子統神也透露，到時候《拳上》和國動就是正常互動，並沒有特別想要做什麼，「我真的不想再理這個人，我對他已經無話可說了。」此外，有傳聞指出，Toyz若出獄是否有機會和統神也來一場拳賽，對此統神表示，「都可以拉，有機會的話！這次當然因為我跟蹦闆有點爭執，所以我們開打，不過如果是為了推廣拳擊，跟Toyz打也是很好機會，都可以配合。