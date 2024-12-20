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2014年3月8日，馬來西亞航空公司370（簡稱MH370）航班，載著239名乘客於吉隆坡飛往北京的途中，突然從雷達屏幕上消失，至今仍未被發現，成為航空史上最大謎團之一。馬來西亞交通部長洛克（Anthony Loke）今（20）日表示，政府已經原則上接受了民間探勘公司「Ocean Infinity」的提議，在印度洋南部重新展開搜索。綜合外媒報導，探勘公司「Ocean Infinity」之前就曾參與MH370的搜索，但是無功而返。這次再度提出搜索計畫，打算在印度洋南部一個面積約為1萬5000平方公里的新區域重新展開搜索。洛克表示，Ocean Infinity的新搜救計畫「是可靠的，值得審議」，並稱政府原則上已經同意，沒意外的話，將在2025年初正式敲定條款，與Ocean Infinity簽署合約，屆時搜尋工作就會正式重啟。洛克補充說明，Ocean Infinity認為最佳搜索時機在每年的一月至四月，因此政府會加快腳步，力求明年初完成簽約。新搜索將遵循「不發現不收費」的原則，若Ocean Infinity能找到MH370的殘骸，馬來西亞政府將會支付7000萬美金的酬勞，反之則什麼都沒有。MH370航班最後一次發送訊息是在從吉隆坡起飛約40分鐘後，當時飛機正準備進入越南領空，隨後飛機偏離航線折返飛回馬來西亞北部，然後進入印度洋以南，接著就從所有雷達上失去了聯繫。MH370失蹤之謎成為航空史上最大謎團之一，MH370失蹤的原因有各種推論，馬來西亞官方的調查報告長達495頁，但卻沒辦法給出結論，僅稱航班「很可能是被故意操縱而偏離航線」，但從機師到乘客，調查單位都找不到誰是潛在「藏鏡人」的線索，無法確定誰應對此事故負責。