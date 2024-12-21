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▲張惠妹（右）與男友Sam低調愛了13年，現在過得非常幸福。（圖／翻攝自張惠妹 IG）

天后張惠妹（阿妹）剛出道就迅速走紅，唱過許多膾炙人口的歌曲，包括〈聽海〉、〈三天三夜〉、〈開門見山〉、〈姊妹〉等，如今在華語樂壇已是「妹神」地位，不過事業得意的她，以往的情路卻不太順利。資深媒體人狄志為日前在節目上透露，張惠妹曾因為和唱片公司老闆的兒子戀愛，簽約進到對方公司，之後男方劈腿導致2人分手，張惠妹還要付5000萬違約金替自己「贖身」。節目《新聞挖挖哇》先前曾討論夫妻一起創業的主題，當時狄志為就提到，張惠妹剛出道是在張小燕旗下，再加上張雨生的加持，一出道就受到許多粉絲喜愛。合約到期後，因為當時張惠妹和一名唱片公司老闆的兒子交往，隨後選擇進到男方公司，而非和張小燕公司續約。狄志為表示，當時張惠妹經常四處巡演，小倆口聚少離多，男友都沒陪在她身邊，甚至男方還被狗仔拍到與其他女性在一起，2人感情無疾而終。事後張惠妹還為此付出高昂代價，為了結束合約支付了5000萬違約金，等同於花錢「贖身」。狄志為也說，當時張惠妹對外未承認或否認此事，等於間接默認了這段往事。不過現在多年過去，張惠妹如今已是愛情事業兩得意，和調酒師男友Sam（姚善鏞）愛情長跑13年，先前Sam的弟弟、男星正義（姚正億）還透露，家人早已經把張惠妹當成「準媳婦」來看待。雖然經紀人陳鎮川和Sam先前已經否認2人要結婚的消息，不過可以確定的是張惠妹現在非常幸福，Sam也經常陪伴她到不同地區開唱。