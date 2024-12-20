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年底就要滿40歲的湖人頭號球星「詹皇」LeBron James今天成為NBA史上出賽時間最多的球員，官方轉播也列出James生涯8大數據，其中除了出賽時間，得分和先發次數都是史上之最，此外還有生涯得分上雙次數也是歷史最多，賽後James透露被嗆，「他們都說我太老了」。James今天出賽出賽34分鐘，超越傳奇球星「天勾」Kareem Abdul-Jabbar（賈霸）的57446分鐘，成為NBA史上例行賽出場時間最多的球員，此前，James早已是季後賽出賽時間最多的球員，領先第2名的Tim Duncan超過3000分鐘。轉播方也列出James生涯8大數據，高居史上第一的為得分41028分、出場時間57450分鐘、先發次數1515次，名列史上第二的則是出場數1517次、進球數15047次，而助攻數11230次為史上第四多、三分球命中數2461次則是史上第七多、搶斷2292次則排史上第8。此外，James今天出賽34分，攻下19分6籃板7助攻，生涯累積1509場得分「雙十」，追平Abdul-Jabbar最多紀錄，相信很快就能獨登史上之最。還有，James在湖人生涯得分累積突破10000分，成為隊史第13人。「他們都說我太老了。」James賽後自曝被嗆。不過確實以年紀來說，現年39歲的詹皇是NBA聯盟裡現役年紀最大的球員，征戰22個賽季後，今年也終於有衰老的跡象，近期他因左腳傷勢缺席8天，但休息回來後表現依舊威猛。