國民黨今（20日）強推《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》等3大爭議法案，民團18日開始號召「青鳥」走上街頭集會抗議，此次抗議也出現不少追星族拿出應援手燈，如同韓國民眾近期針對總統尹錫悅戒嚴而發起的抗議集會。K-POP元素出現在台灣街頭抗議，也引發韓媒關注。
青鳥本週再度飛出，18日先是在國民黨中央黨部前集會，出現許多拿著應援手燈的追星族到場抗議，並上台發言，但在過程中遭到國民黨議員落選人謝克洋、現國民黨立委徐巧芯嘲諷「像瘋子」，要這些追星族小聲，掀起議論。
在昨日立院外頭討伐傅崐萁的集會中，更多人拿起K-POP應援手燈到場表達對國民黨的不滿，這樣的現象也讓韓國媒體《JTBC》與《News Tree》相當關注。
JTBC報導指出，這個場合不是出現在韓國首爾的汝矣島國會議事堂前，也是不是在光化門前，而是在台灣立法院外頭，並提到這或許是因日前韓國支持彈劾總統尹錫悅「抗議應援燈」所掀起的風潮，社群上也出現「我的本命是台灣」等標語，電視節目中也借來韓團少女時代的應援手燈。
報導也提到，集會約有上萬人上街，抗議保守派在野黨強推法案修訂。
報導在YouTube上吸引近20萬觀看，許多韓國網友見狀也相當驚訝，「K-POP文化輸出海外」、「我們的抗議方式是世界最好的」；亦有許多韓國人關心台灣政局發展，「看來台灣也有『台灣之春』了」、「台灣和台灣民眾，我們為你們加油」、「看來全球政治都相當不安定」。
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在昨日立院外頭討伐傅崐萁的集會中，更多人拿起K-POP應援手燈到場表達對國民黨的不滿，這樣的現象也讓韓國媒體《JTBC》與《News Tree》相當關注。
JTBC報導指出，這個場合不是出現在韓國首爾的汝矣島國會議事堂前，也是不是在光化門前，而是在台灣立法院外頭，並提到這或許是因日前韓國支持彈劾總統尹錫悅「抗議應援燈」所掀起的風潮，社群上也出現「我的本命是台灣」等標語，電視節目中也借來韓團少女時代的應援手燈。
報導也提到，集會約有上萬人上街，抗議保守派在野黨強推法案修訂。
報導在YouTube上吸引近20萬觀看，許多韓國網友見狀也相當驚訝，「K-POP文化輸出海外」、「我們的抗議方式是世界最好的」；亦有許多韓國人關心台灣政局發展，「看來台灣也有『台灣之春』了」、「台灣和台灣民眾，我們為你們加油」、「看來全球政治都相當不安定」。