經濟部地質調查及礦業管理中心今（20）日預告修正台北、新北及基隆的山崩與地滑地質敏感區，變更後台北、新北及基隆市山崩與地滑地質敏感區面積分別為17.34平方公里、185.2平方公里及23.46平方公里，且涉及台北市8個行政區、新北市25個行政區及基隆市7個行政區。
地礦中心說明，考量近年有許多新生山崩，以及本部地質調查及礦業管理中心新完成全島高解析度空載光達數值地形等資料發現新的山崩證據，因此進行變更地質敏感區範圍。
地礦中心表示，台北、新北及基隆上次公告是2015年8月26日，這次預告修正已經是9年多以前，這次修正下來台北、新北地質敏感區都呈現減少，基隆則呈現增加。
台北市從18.5平方公里下修至17.34平方公里，減少1.16平方公里；新北從188.03平方公里下修至185.2平方公里，減少2.83平方公里；基隆從21.83平方公里增加至23.46 平方公里，增加 1.63平方公里。
地礦中心指出，比較顯著新增的地區，包括山陀兒颱風影響的陽金公路地區，以及基隆市潮進公園今年6月發生的土石流地區。
地質敏感區為土地開發、防災與保育重要資料，公告目的是讓社會各界能預先瞭解土地的地質環境狀況，在土地開發前辦理地質敏感區基地地質調查及地質安全評估，因地制宜規劃開發事宜，並事先依地質特性，在設計施工方面，研擬適當的因應對策及補強措施，以提升土地利用的合理性與安全性，降低未來發生災害與損失的可能。
此外，地質敏感區以外地區若有土地開發行為，仍應加以注意並依相關法令規定辦理地質調查。
地質敏感區相關書圖文件中載明了地質敏感區範圍內地形、地層性質等資訊，民眾如有興趣，可至本部地質調查及礦業管理中心全球資訊網站（網址：https://www.gsmma.gov.tw/nss/p/index），及經濟部主管法規查詢系統/草案預告論壇（網址：https://law.moea.gov.tw/DraftForum.aspx）（或由「經濟部全球資訊網首頁/法規及訴願/草案預告」可連結本網頁）參閱及下載；另變更計畫書草案可逕自本部地質調查及礦業管理中心全球資訊網站「地質法專區」下載電子檔。
我是廣告 請繼續往下閱讀
地礦中心表示，台北、新北及基隆上次公告是2015年8月26日，這次預告修正已經是9年多以前，這次修正下來台北、新北地質敏感區都呈現減少，基隆則呈現增加。
台北市從18.5平方公里下修至17.34平方公里，減少1.16平方公里；新北從188.03平方公里下修至185.2平方公里，減少2.83平方公里；基隆從21.83平方公里增加至23.46 平方公里，增加 1.63平方公里。
地礦中心指出，比較顯著新增的地區，包括山陀兒颱風影響的陽金公路地區，以及基隆市潮進公園今年6月發生的土石流地區。
地質敏感區為土地開發、防災與保育重要資料，公告目的是讓社會各界能預先瞭解土地的地質環境狀況，在土地開發前辦理地質敏感區基地地質調查及地質安全評估，因地制宜規劃開發事宜，並事先依地質特性，在設計施工方面，研擬適當的因應對策及補強措施，以提升土地利用的合理性與安全性，降低未來發生災害與損失的可能。
此外，地質敏感區以外地區若有土地開發行為，仍應加以注意並依相關法令規定辦理地質調查。
地質敏感區相關書圖文件中載明了地質敏感區範圍內地形、地層性質等資訊，民眾如有興趣，可至本部地質調查及礦業管理中心全球資訊網站（網址：https://www.gsmma.gov.tw/nss/p/index），及經濟部主管法規查詢系統/草案預告論壇（網址：https://law.moea.gov.tw/DraftForum.aspx）（或由「經濟部全球資訊網首頁/法規及訴願/草案預告」可連結本網頁）參閱及下載；另變更計畫書草案可逕自本部地質調查及礦業管理中心全球資訊網站「地質法專區」下載電子檔。