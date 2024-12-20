我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麗晨語山 以屋簷及植栽設計來阻隔太陽熱能，並有遮雨等功效，以達到節能減碳之友善環境。（圖／麗晨建設提供）

▲「麗晨語山簷」，以空中三合院概念，突破傳統框架與綠建築思維，打造出圍繞整個住家的「簷廊」。（圖／麗晨建設提供）

▲大坪數戶別，納入外玄關設計，玄關門則以格柵結構，兼顧隱私又可導入梯廳的自然光與空氣。（圖／業者提供)

▲麗晨建設對居住空間的規劃極其細膩，在規劃時期即透過3D日光模擬檢討，確保全戶三面採光。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.20)

建築界「城心耕耘者」麗晨建設，始終聚焦台中七期、五期、八期等成熟精華區，憑藉「風、光、水、綠」品牌核心價值，不斷挑戰現代建築的可能性，創造多個讓人驚艷的經典建案。近期落成的七期代表作「麗晨語山簷」，以空中三合院概念，突破傳統框架與綠建築思維，打造出圍繞整個住家的「簷廊」，全台唯一，不僅可作為植栽維養的安全通道，同時以屋簷及植栽設計來阻隔太陽熱能，並有遮雨等功效，以達到節能減碳之友善環境，再次以創新的規劃與工法讓業界折服。其中，外觀的Double Skin複層植生牆體，除了綠化、美化外觀外，更形成屋簷避免雨水入室，同時遮擋不必要強風與日曬，且在冬天可減緩東北季風強風入室，在夏天更可減少熱輻射，大大降低冷氣功率的能耗，更可有效提高建築物壽命，呼應ESG永續風潮中，對維護環境的倡議。基於對美好生活的理念與堅持，麗晨建設對居住空間的規劃極其細膩，在規劃時期即透過3D日光模擬檢討，確保全戶三面採光，包括房、廳，一年四季都有十足的採光面，即使是建商普遍最不重視的梯廳空間，麗晨也融入自然採光與通風，為住戶創造更舒適的公共空間。尤其在大坪數戶別，更納入市面罕見的外玄關設計，玄關門則以格柵結構，兼顧隱私的同時，可導入梯廳的自然光與空氣，若遇颳風下雨時還可使用電動捲門進行遮蔽，這些從細節處著手的設計巧思，大幅提升了住戶的生活品質。此外，衛浴空間全開窗，橫向排水管包覆隔音，使水流聲音更小，並採用德國進口鑄鐵管做垂直排水幹管；全社區零瓦斯，採全用電設計，增加住戶安全，並於室內(衛浴除外)鋪設上下樓層隔音墊，展現對建築細節的無微不至，每一處設計，從格局到通風再到採光，都能體現出麗晨對住戶實際生活需求的深入洞察與追求極致的執著。麗晨建設總經理王水樹表示，麗晨無論坪數的設定或生活空間的規劃，都是以自住為出發點，尤其在經歷限貸令後，市場回歸理性，客群歷經篩選，消費者對於建商規劃細節與品質的重視程度更甚以往。尤其，麗晨取得的土地都在成熟精華區，如何在既有的地段優勢之外，凸顯麗晨產品的附加價值，是公司不斷追求進步的重點，麗晨希望跳脫單純的容積率計算、幾房幾廳的固化思維框架，將「風、光、水、綠」四大元素，以建築技法融入到建築的生活設計及規劃當中，因此麗晨在格局、通風、採光等重要生活細節上不斷琢磨，務求讓居住者對麗晨的核心理念有切身的真實感受。未來，麗晨依舊會致力將「風、光、水、綠」的品牌DNA深植於更多作品中，除了近期推出的「麗晨片片山閑」，包括七期府會園道、科博館生活圈、七期南側、五期、八期也都有陸續推案的土地存量，預計明年將有三案同時亮相，合計總銷上看200億元，特別是「麗晨府會園道案」，作為府會園道最後一塊住宅新案，其稀缺性與麗晨的品牌實力與內涵，勢必再度成為市場焦點，