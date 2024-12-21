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中華職棒球星陳子豪今年底簽下一份超級合約轉戰味全龍，也讓他在中信兄弟時期的應援曲再度受到矚目。其實陳子豪過去也曾在影片中透露擁有「世界名曲」的感覺，他也幽默地回應：「有這種應援曲的人，選球就會變好。」陳子豪的「炸裂」應援曲棒球界耳熟能詳，甚至連不看棒球的人都能哼出來。中信兄弟Passion Sisters人氣成員峮峮（吳函峮）的舞姿和該曲目朗朗上口的旋律，讓陳子豪成為中職「最為人所熟知」的球員之一。這首歌已經是台灣棒球文化中的一部分。在YouTube一個陳子豪應援曲的影片留言下方，不少球迷笑說：「我不知道陳子豪是誰，但我謝謝他」、「陳子豪一定是個偉人吧」、「希望陳子豪能再打20年」。同時這首歌在日本也很紅，甚至野球場上也有日文版本了，可說是棒球界名曲。而陳子豪過去在中信兄弟的影片中，也對於擁有如此人氣應援曲做出回應，他說：「有這種應援曲的人，選球就會變很好。」之後也承諾，「就是盡量不要換應援曲嘛，讓大家耳熟能詳，聽到就知道這首歌是誰的。」陳子豪還透露有一次幫球迷簽名，簽完問他們怎麼那麼早來，才知道對方是來排啦啦隊的。他也分享自己對此的態度，直言無論本質迷、還是啦啦隊迷都好，「不管什麼原因，進場就是最棒的了。」陳子豪如今確定轉戰味全龍，簽下長達10年、薪資「破億」的合約，內容還包括選擇權、逃脫條款，薪資總額將打破今年張育成以3.5年約9250萬元價碼加盟富邦悍將的合約，成為中華職棒「史上最大約」。未來他是否還會繼續「炸裂」下去，可能還要看看味全這邊有無機會引進。