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▲黃小柔透露原本是要檢查自己的子宮頸，卻意外發現母親罹患腫瘤。（圖／翻攝自黃小柔臉書）

▲黃小柔透露母親恢復狀況相當好，難掩歡喜心情，「今天出院了整個人都飄起來了，終於放下我心中的大石頭。」（圖／翻攝自黃小柔臉書）

女星黃小柔近日因出面指控林襄、林穎樂無禮佔位引發爭議，連日登上媒體版面之外，社群也遭到網友洗版抨擊，無心扯出風波令她相當疲乏，然而，黃小柔今（20）日晚間也在臉書寫下長文吐露近況，透露自己心情十分低落嘆道：「日子真的很難熬」，原來除了近日「佔位」事件之外，令她擔憂的還有母親健康狀況亮起了紅燈，表示母親接連在卵巢及腎臟部位都發現腫瘤，這段期間不斷在工作、家裡及醫院之間奔波，直呼簡直快崩潰，而《NOWnews今日新聞》記者也詢問黃小柔經紀人關心近況，黃小柔吐露陪病歷程「很折磨人」，好在「現在媽媽恢復得相當好，很快就出院了」，並喜悅喊話終於放下心中的大石頭。黃小柔稍早透過臉書發文寫道，近日心中一直放不下來的大事，就是母親的身體突然亮紅燈，她向《NOWnews今日新聞》透露，「這次我要檢查我的子宮頸，媽媽說想陪我一起去，然後忽然間發現的腫瘤」，分別在卵巢及腎臟都有，會診後，決定先處理卵巢腫瘤，休息一個半月後，再用微創血栓塞治療腎臟腫瘤，黃小柔回憶起來相當心疼地說，「這些過程很折磨人啊，也不知道結果會是如何，畢竟年紀大了，一次要接受兩個這麼大的刀，對她來說身體是個很大的負擔。」這些日子以來，黃小柔鬱悶地不得了，「這漫長的日子真的很難熬，看到媽媽疼痛留下的眼淚，我幾乎快崩潰，很少看到媽媽這麼脆弱，當女兒的怎麼受得了看她的難受呢？」慶幸，在經過專業醫療團隊協力治療之下，母親順利治療完成並於今日出院，黃小柔難掩歡喜心情，「今天出院了整個人都飄起來了，終於放下我心中的大石頭」，最後不忘感謝老公睿哥體貼陪伴與照顧，「在好幾個夜晚我忍不住情緒低落大哭的時候，他依然當我最強大的靠山安慰著我。」