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美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（20）日出席工商協進會做專題演說。當被問到台美半導體如何強化合作，谷立言表示，有信心讓最先進製程都留在台灣，台美攜手打造未來10年的鑽石年代。台積電多年前到美國亞利桑那設廠，當時就被評論是保護台灣的半導體「矽盾」被削弱。谷立言回覆，半導體產業反映了台美經濟關係互補，單看這個特定產業，到台灣是美國第8大貿易夥伴，提到台灣有2300萬人口、中國有14億人，「但是台灣是我們的第8大貿易夥伴，可以看出我們非常重視台灣的貿易關係。」他承認，台積電是美國最大宗的直接外人投資，而在台灣投資300億美元、雇用1萬名員工的美光（Micron）也是家美國公司，顯示台美在這產業上的互補關係，同時又是合作夥伴。谷立言表示，這並不是零和遊戲，不是要讓台灣半導體全部移到美國，「台灣其實有世界最好的半導體生態系統，整個供應鏈靠台灣這個地方，獲得非常多產能，我覺得他的重要性不言而喻。」但他也不忘提醒，台灣也有自然限制，包括土地、水、電及地震，如果真的產生影響，那麼全球都會重挫，因此到美國、日本、德國都是必要措施，也藉由這機會更貼近客戶，「我有信心，這些最先進的R&D、晶片製造都可以留在台灣，但是也有充分空間，可以把部分製造移往美國或其他國家。」如今台美正針對雙重課稅開始協商，台美間在半導體產業、AI應用以及相關產業AI應用，我們都有很好互補關係，他相信過去10年台灣是黃金年代，未來10年是鑽石年代，攜手台灣一起開創這樣的時代。