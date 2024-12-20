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▲民眾拿起手燈聲援。（圖／記者李政龍攝，2024.12.20）

▲民眾拿起手燈聲援。（圖／記者李政龍攝，2024.12.20）

立法院會今（20）日在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法、憲訴法部分條文，經濟民主連合等公民團體一早號召青鳥在立法院外抗議，主辦方晚間7時許喊出現場超過1萬5000人。經濟民主連合智庫召集人賴中強晚間拋出四點訴求，表示將在下周一在桃園舉行究責會，向6位桃園立委究責。為阻擋國民黨及民眾黨立委強推選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等修正案，民進黨立委昨晚占領立法院議場，不過上午仍不敵藍委人數優勢，相關法案在衝突中以舉手表決通過。聲援公民團體的民眾上午9時許在立院旁集結，在11時許，部分民眾欲闖立院內、與警方爆發衝突，期間民眾高喊「國民黨下台！」「停止開會！」「韓國瑜不要動員警察權！」等語，場面一觸即發；主辦方晚間7時許，宣布出現場超過1萬5000人。賴中強晚間8時表示，對於立院今天用粗暴方式通過選罷法、憲訴法，台灣公民陣線要提出四點回應，第一，他們將在下周拜訪民進黨黨團，呼籲提出憲法訴訟、聲請暫時處分，並請求大法官就憲法法庭的審理規則制定權，做出裁決。第二，賴中強說，請求總統賴清德與院長卓榮泰與公民代表見面，聽取建言，討論憲政體制內，行政權可有的因應；第三，要求藍營重要政治領袖，如蔣萬安、侯友宜、張善政、盧秀燕，就是否支持傅崐萁續任總召表態。最後，賴中強說，下周一將舉行「冬季青鳥在桃園，濫權立委究責會」，向6位桃園立委究責，並將擴大舉行後續究責會。