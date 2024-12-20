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▲在台中新光三越百貨舉辦「2024工藝之夢特展」，集結近200件工藝精彩創作，首日開展吸引民眾參觀。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.20)

▲在「日常裡，木的低語」主題展中，邀請來自花蓮玉里的家具職人「木想傢」，展出由年輕工匠們以手工製作精緻木作家具。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.20)

國立臺灣工藝研究發展中心攜手新光三越文教基金會，今日起在台中新光三越百貨舉辦「2024工藝之夢特展」，集結近200件工藝精彩創作，以七大主題展出型態，打造年度工藝設計盛會。「2024工藝之夢特展」擴大舉辦，展覽內容共分七大主題，包括台灣工藝獎本屆「創作獎」58件及「協作獎」5案，是以「自然、循環、永續」為訴求，期望透過工藝創作思考當代及未來環境的挑戰。「台灣綠工藝」透過公開徵選發掘深存臺灣在地的原創工藝好物，藉由「活工藝・工藝活」的實踐，喚醒大眾發現生活中器用之美，誘發美感之提升。還有「國家工藝成就獎─染織藝師陳景林」主題展。今年國家工藝成就獎計有34位資深工藝師參選，最終獲九位審查委員一致共識推舉，肯定陳景林在纖維編織及染色工藝創作上卓越不凡的成就與貢獻。在「日常裡，木的低語」主題展中，邀請來自花蓮玉里的家具職人「木想傢」，展出由年輕工匠們以手工製作精緻木作家具。曾獲選2023臺灣工藝獎新光三越特別獎的木藝創作者呂珮如，展出「木映傳家箔飾寶盒」，是獨特且富有濃厚情感溫度的木箔創作，以木頭為畫紙、木皮為筆，承載家傳美好文化。還有「最常的一天」陶藝家徐橘喵醉心陶藝創作，給人充滿療癒的能量。新光三越文教基金會自2015年開始推動品牌展售，設立「SHINART 新藝商號」選物商店，每年7-8月公開徵選與主題策展，邀請台灣優秀工藝設計、文創品牌之創作美學與巧思融入日常生活。同時搭配不同類型展演活動於新光三越北中南巡迴展販售，提供大眾生活購物指南！今年「新藝商號」適逢十周年，特別以心意研究室為主題，帶領大家探索禮物背後的心意，集結超過35家好物品牌推荐，在歲末時刻為消費者精選最佳禮物提案。展期週末現場另舉辦多場「好玩藝設計講堂及假日好食玩」活動，以及永續共好專區，由「璞草園」為本次特別打造展區地景氣味以及「耍廢工廠」，將透過「綠鏡」重新認識我們的環境與土地、分享食農美食與好物，邀您一同親歷現場，透過五感享受沉浸式工藝設計饗宴！