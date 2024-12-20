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▲▼原PO因不捨貓貓們受凍，經常讓牠們進家門取暖。（圖／翻攝自X）

▲小黑跟咪口經歷結紮後休息的模樣，看起來感情相當好。（圖／翻攝自X）

近日冷氣團來襲，各地大降溫，讓人逐漸感受到冬天寒冷的威力。日本就有一名網友，為了不讓附近流浪貓受凍，特別讓2隻貓咪進家門取暖，還開暖爐讓貓貓們享受，其中一隻三花貓還舒適到翻肚，看了萌到令人融化，畫面曝光後，網友們全笑喊：「根本就是貓咪吸引機！」一名網友在社群平台X上發文，寫下「你能相信嗎？這些傢伙是野貓欸？」只見照片中，分別有黑白貓及長毛三花貓窩在玄關旁的暖爐邊，外觀看起來相當乾淨，且非常適應這個溫暖又舒適的環境，其中三花貓還翻肚肚看著原PO，兩隻貓貓身材都圓滾滾的，也絲毫不害怕人，貌似生活過得很不錯。原PO透露，這兩隻貓名叫小黑（クロ）與咪可（ミケ），是他住家附近的流浪貓，父母曾經餵食過，也幫貓咪們做了結紮手術。而他是因為近期天氣實在太冷，決定放貓咪們進來取暖。照片曝光後，立即引來網友們關注，目前已累積超過1430萬次點閱數，眾人們紛紛被融化直呼，「三花被你收服了」、「感謝好心人讓貓貓取暖」、「我也好想要吸貓」、「根本就是貓咪吸引機」。